Santo André visita o Esportivo-RS e inicia disputa por vaga nas oitavas – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Depois de 14 rodadas e o fim da primeira fase, apenas 32 clubes continuam vivos no Campeonato Brasileiro Série D. A partir desta segunda fase, a competição será no formato mata-mata. Seis jogos iniciam a segunda fase neste sábado, além de nove partidas no domingo e uma na segunda-feira. Neste primeiro dia, o Santo André é o único dos três paulistas a entrar em campo.

Às 16h, o Santo André estará em Bento Gonçalves (RS), onde encara o Esportivo-RS no Estádio Montanha dos Vinhedos. Na primeira fase, os paulistas garantiram vaga ao terminarem na segunda colocação do Grupo A7 com 21 pontos. Já os gaúchos somaram 18 pontos e ficaram na terceira posição do Grupo A8.

REBAIXADOS DE 2020 NÃO VÃO BEM

Entre outros destaques, estão o Boa Esporte-MG, único dos quatro rebaixados que conquistaram a classificação. Treze-PB, Imperatriz-MA e São Bento foram eliminados. Os mineiros visitam o União-MT às 16h.

JOINVILLE INVICTO

A competição conta apenas com dois times invictos: Castanhal-PA e Joinville-SC. Os catarinenses atuam neste sábado diante do Bangu-RJ, no Rio de Janeiro (RJ). A Juazeirense-BA também fez ótima campanha, com apenas uma derrota, e visita o Atlético-CE.

REGULAMENTO

Todo o mata-mata será em dois jogos sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante. O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que define os quatro acessos à Série C.

CONFIRA OS JOGOS DA 1ª RODADA DA SEGUNDA FASE:

SÁBADO

15h

América-RN x Itabaiana-SE

Bangu-RJ x Joinville-SC

Atlético-CE x Juazeirense-BA

16h

Caldense-MG x Aparecidense-GO

União-MT x Boa Esporte-MG

Esportivo-RS x Santo André

DOMINGO

15h

Caxias-RS x Portuguesa

Brasiliense-DF x Ferroviária

15h30

Moto Club-MA x Castanhal-PA

16h

Penarol-AM x 4 de Julho-PI

Paragominas-PA x São Raimundo-RR

Cianorte-PR x FC Cascavel-PR

Retrô-PE x ABC-RN

Uberlândia-MG x Nova Mutum-MT

Sergipe-SE x Campinense-PB

SEGUNDA-FEIRA

17h

Galvez-AC x Guarany de Sobral-CE