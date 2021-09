Santos abre boa vantagem sobre o Independente na semifinal – Futebol Interior

Macapá, AP, 14 (AFI) – Em meio à confusão nos bastidores, o Santos recebeu o Independente na noite desta terça-feira e venceu por 2 a 0, no estádio Zerão, em Macapá, pelo confronto de ida das semifinais do Campeonato Amapaense. O Trem já está classificado à final do Estadual.

Com bola rolando, o alvinegro venceu com gols de Fabinho, aos 43 minutos do primeiro tempo; e Luciano, logo aos três da etapa final. Assim, o Santos jogará a partida de volta podendo perder por até um gol de diferença para ir à decisão. Enquanto o Independente terá que vencer por três gols.

O duelo de volta acontecerá já na sexta-feira, novamente às 20 horas (de Brasília), no Zerão, em Macapá.

Porém, o adversário do Trem na decisão do Campeonato Amapaense ainda está longe de ser definido, numa briga que chegou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

ENTENDA O QUE ACONTECEU!

O Independente terminou a fase classificatória na quarta colocação, mas acabou sendo punido pela Comissão Disciplinar com a perda de nove pontos por ter escalado dois jogadores de forma irregular em duas partidas.

Com a punição, a vaga que era do Independente ficou com o Ypiranga. Os jogos contra o Santos, porém, não aconteceram. Na última sexta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu cancelar a punição ao Verdão.

Já na segunda-feira, o Ypiranga e a Procuradoria Regional do Tribunal de Justiça Desportiva do Amapá (TJD-AP) recorreram da decisão no STJD pedindo a suspensão dos dois jogos da semifinal entre Santos e Independente.

Para “evitar prejuízos a terceiros e nem as outras equipes do campeonato”, o auditor do STJD, Paulo Sérgio Feliz, negou o efeito suspensivo, mas pediu para que os resultados não fossem homologados até o fim do julgamento.

