Santos-AP ganha novamente, em grande jogo, e aguarda STJD – Futebol Interior

Macapá, AP, 17 (AFI) – O Santos-AP conquistou mais uma vitória na semifinal do Campeonato Amapaense e bateu o Independente-AP, desta vez, por 4 a 3 em grande duelo no Zerão. O placar, porém, ainda não garante o Peixe na decisão. Ainda há questões no STJD para se resolver.

O Santos levou a melhor na ida por 2 a 0, também no Zerão. As duas decisões para consagrar o campeão do Amapaense tendem a ser na próxima semana, também no Zerão. O primeiro jogo é na terça-feira (21), às 20 horas, e o segundo, na sexta no mesmo horário.

SANTOS MANTÉM DOMÍNIO

O Peixe não se importou com a vantagem parcial e, logo de cara, abriu o placar. Aos dois minutos, a bola ficou viva na área e Aldair apareceu para balançar as redes. O Independente, então, acordou e foi em busca do gol, que saiu aos 13.

A redonda, desta vez, sobrou na área do Santos, após cruzamento, e Higo Calçoeno não perdoou. O empate deixou o jogo em aberto e os dois times tiveram chances antes do Santos ficar à frente, novamente.

O Peixe saiu em contra-ataque com Aldair e ele lançou Luciano. O atacante, cara a cara com Blanco, mostrou muita qualidade. Deu um toque por cima e correu para comemorar.

SEM CHANCES PARA O CARCARÁ

Na volta do intervalo, a história se repete. Antes dos dez minutos, o Santos voltou às redes. Leandrinho tabelou com Michael e, também, chutou por cima do goleiro para marcar.

Instantes depois, aos 16, o Independente diminuiu. Ilailson fez grande jogada individual, deixou Felipe perdido e, na hora de tirar o dez, colocou para dentro. Gustavo apenas observou a redonda.

O Independente pressionou para deixar tudo igual de novo, mas foi o Santos quem bateu fez mais um. Fabinho brilhou pela direita e serviu Luciano, que anotou o segundo dele na noite e o quarto do Santos, aos 29.

Antes do apito final, o Independente ainda fez o terceiro. Higo Calçoene recebeu uma falta dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Neném Apeu pegou a bola e converteu.

ENTENDA O QUE ACONTECEU

O Independente terminou a fase classificatória na quarta colocação, mas acabou sendo punido pela Comissão Disciplinar com a perda de nove pontos por ter escalado dois jogadores de forma irregular em duas partidas.

Com a punição, a vaga que era do Independente ficou com o Ypiranga. Os jogos contra o Santos, porém, não aconteceram. Na última sexta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu cancelar a punição ao Verdão.

Já na segunda-feira, o Ypiranga e a Procuradoria Regional do Tribunal de Justiça Desportiva do Amapá (TJD-AP) recorreram da decisão no STJD pedindo a suspensão dos dois jogos da semifinal entre Santos e Independente.

Para “evitar prejuízos a terceiros e nem as outras equipes do campeonato”, o auditor do STJD, Paulo Sérgio Feliz, negou o efeito suspensivo, mas pediu para que os resultados não fossem homologados até o fim do julgamento.

CONFIRA OS RESULTADOS DA SEMIFINAL: