Santos contrata zagueiro que estava há três anos nos Estados Unidos – Futebol Interior

Santos, SP, 14 (AFI) – Com a experiência de três temporadas atuando no futebol dos Estados Unidos, o Santos contratou o zagueiro Felipe Batagini, para jogar na equipe Sub-23. O jovem tem apenas 21 anos e iniciou sua trajetória no futebol em 2009.

Além do Timão, ele passou pelo pelo Atibaia, em 2013, e pelo Santo André, em 2015.

TRAJETÓRIA NOS EUA

O jovem chegou em 2018 e atuou no futebol universitário. Jogou no Indian Hills e no Life U, equipe que conquistou a Mid-South Conference, competição universitária, em 2019.

FALTA SER LIBERADO

Felipe aguarda ter o nome publica do Boletim Informativo Diário (BID), para estrear na segunda rodada da Copa Paulista.