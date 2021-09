Santos x Athletico-PR – Quem será o primeiro semifinalista da Copa do Brasil? – Futebol Interior

Santos, SP, 13 (AFI) – O primeiro semifinalista da Copa do Brasil será conhecido na noite desta terça-feira. A partir das 21h30, Santos e Athletico-PR se enfrentam na Vila Belmiro, pela segunda mão das quartas de final.

Na partida de ida, realizada há três semanas em Curitiba, o Athletico-PR saiu na frente com uma vitória por 1 a 0. Como o gol fora não vale como critério, o Furacão só tem a vantagem do empate.

Já o Santos precisa ganhar por dois ou mais gols de vantagem para se classificar. Uma vitória pela diferença mínimiza do Peixe leva a decisão para os pênaltis.

Quem passar embolsa mais R$ 7,3 milhões e aguarda o classificado do confronto entre Flamengo e Grêmio, que se enfrentam na quarta-feira, no Maracanã. Na ida, o Mengo goleou por 4 a 0.

MUITAS BAIXAS

Depois de estrear no empate sem gols com o Bahia, pelo Brasileirão, no último final de semana, o técnico Fábio Carille vai em busca da sua primeira vitória e da classificação. Mas para isso precisa passar por cima de inúmeros desfalques.

Léo Baptistão e Emiliano Velázquez não foram inscritos, Danilo Boza, Moraes e Camacho já atuaram na Copa do Brasil por outros clubes, enquanto oito jogadores – Kaiky, John, Kevin Malthus, Sandry, Jobson, Luiz Felipe, Robson Reis e Madson – não foram inscritos.

DE INTERINO

Ainda sem definir o substituto do português António Oliveira, que entregou o cargo após uma sequência ruim de resultados, o Athletico-PR será comandado interinamente pelo diretor técnico Paulo Autuori, assim como aconteceu na derrota para o América-MG, por 2 a 0, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

Para o jogo desta terça-feira, Autuori não vai poder contar com o meia-atacante Jader, que sofreu uma entorse no tornozelo. Já o centroavante Bissoli é desfalque porque já defendeu o Cruzeiro na Copa do Brasil.