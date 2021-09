Santos x Bahia – Carille vai dar um jeito no Peixe? – Futebol Interior

Santos, SP, 10 (AFI) – Em queda livre no Brasileirão, o Santos aposta na estreia do técnico Fábio Carille para dar a volta por cima neste sábado, contra o Bahia, a partir das 21 horas, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do campeonato.

Sem vencer há cinco rodadas, sendo duas derrotas seguidas, o Santos aparece na 14ª colocação, com 22 pontos. O Bahia, apesar da vitória sobre o Fortaleza, por 4 a 2, está na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 21.

ESTREIA NO BANCO

A principal novidade do Santos para o jogo deste sábado vai estar no banco de reservas. Anunciado nesta semana para o lugar de Fernando Diniz, que não suportou a sequência ruim de resultados, Fábio Carille teve a documentação regularizada.

Outra boa notícia para o torcedor alvinegro é que o atacante Marinho voltou a ser relacionado depois de dez partidas fora por conta de uma lesão. Ele, porém, deve ficar como opção no banco de reservas. Desfalques certos são o zagueiro Luiz Felipe e o lateral-direito Madson.

MUDANÇAS NO BAHIA

Diante da importância da partida e satisfeito com a atuação contra o Fortaleza, o técnico Diego Dabove vai procurar mexer o menos possível. O goleiro Matheus Teixeira, suspenso, e o atacante Rossi, lesionado, são desfalques certos.

No gol, Mateus Claus e Danilo Fernandes disputam posição. Lá na frente, a tendência é que o artilheiro Gilberto, de volta após cumprir suspensão na última rodada, entre no lugar de Rossi, formando dupla com o colombiano Rodallega, autor de quatro gols contra o Fortaleza.