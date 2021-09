São Bento-SP 0 x 1 Boavista-RJ – Jogo termina em frustação para ambas as equipes – Futebol Interior

Sorocaba, SP, 04 (AFI) -Uma frustração só! Em uma despedida melancólica do Brasileiro da Serie D, neste sábado, o São Bento foi derrotado por 1 a 0 pelo Boavista, gol de Lustosa no final, em pleno Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O resultado também não serviu para muita coisa para o time carioca que também ficou de fora da segunda fase do campeonato nacional.

A eliminação frustra ainda mais o torcedor do Bentão, que já sofreu com o rebaixamento para a Serie A2 neste ano. Agora, se quiser ter calendário nacional para 2022, o São Bento precisará ser campeão da Copa Paulista, que começa 14 de setembro contra o Noroeste.

No Grupo A7 do Brasileiro, o São Bento terminou em sétimo lugar com modestos 14 pontos, mesma pontuação, do Madureira, oitavo, e atrás do Boavista, 18 pontos, e da Inter de Limeira, 19 pontos ambos também eliminados.

O JOGO

Bentão e Boavista fizeram um primeiro tempo muito fraco em Sorocaba para quem ainda sonhava com uma classificação. Depois de um começo muito devagar, somente aos 12, Papa Fayê emendou um chute mascado sem direção.

Sem chegar com muita força ao ataque, o Boavista jogou no erro do Bentão e chegou com perigo aos 25 com Joanley. Depois disso, só duas avançadas, aos 30 numa cabeçada sem direção de Fraga e aos 35 em um arremate de Papa Faye. E ficou nisso, 0 a 0.

NO FINALZINHO

O jogo melhorou no segundo tempo. Aos três minutos Jeferson levou perigo a meta do Bentão, que respondeu aos cinco com Kadu que tentou encobrir o goleiro e quase marcou de cabeça. Makelelê tentou aos 12, mas mandou para fora. Bolt até marcou aos 18, mas o gol acabou sendo anulado.

Nos 15 minutos finais, apesar do empenho dos dois times, o jogo se arrastou, e para piorar, aos 43, o Boavista fez 1 a 0 com Lustosa de falta e definiu o placar no CIC.