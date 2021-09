São Bento-SP x Boavista-RJ – Separados por um ponto, equipes se enfrentam sonhando com vaga – Futebol Interior

Sorocaba, SP, 3 (AFI) – Praticamente empatados na classificação, São Bento e Boavista-RJ se enfrentam neste sábado, às 15h, pela 14ª e última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida, que será disputada no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pode definir o G4 do Grupo A7.

Na sétima colocação, com 14 pontos, o clube do interior paulista precisa vencer o Boavista e torcer por tropeços de Bangu-RJ e Inter de Limeira para garantir a classificação.

Com 15 pontos, na sexta posição, o Boavista precisa torcer pelos mesmos tropeços de Bangu e Inter, além, é claro, de derrotar o São Bento.

SÃO BENTO

Para este jogo, o técnico Paulo Roberto Santos, que retorna de suspensão após conseguir um efeito suspensivo, terá dois importantes desfalques para escalar a equipe.

Com problemas no joelho, o zagueiro Dogão está fora da partida, assim como o meio-campista Kayan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, o atacante Marcos Uberaba rescindiu contrato nesta sexta-feira e deixou o clube.

BOAVISTA

Do outro lado do confronto, o técnico Leandrão terá um importante retorno para este jogo. O meio-campista Ralph, que cumpriu suspensão diante do Santo André, volta ao time.

O restante da equipe deverá ser o mesmo. Segundo pior ataque do grupo, com 10 gols anotados, o Boavista precisa ajustar a pontaria neste último jogo para conquistar a classificação, além de contar com tropeços dos adversários.