São Caetano anuncia meio-campista revelado na base do São Paulo – Futebol Interior

São Caetano do Sul, SP, 9 (AFI) – Faltando cerca de uma semana para a estreia da Copa Paulista, o São Caetano anunciou um novo reforço. Trata-se do meio-campista Arthur Nascimento, de apenas 18. O jogador já pertencia ao clube e apenas foi promovido ao profissional.

Arthur começou na base do São Paulo e jogou no SUb-15 do Tricolor em 2018. Em 2019, assinou com o Azulão, e passou pela equipe Sub-17 e Sub-20. Esse é o primeiro contrato profissional da carreira.

REALIZADO

O jogador destacou a felicidade que está sentindo, e principalmente pelo reconhecimento do trabalho.

“Fiquei muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho. Já venho há algum tempo almejando isso, visando isso. É uma grande oportunidade. Agora é seguir trabalhando, focado para fazer uma boa Copa Paulista. É um grupo muito bom, que me acolheu super bem. Temos tudo para fazer um bom campeonato”, afirma Arthur.

FOCADO NOS TREINOS

O meia não tem presença garantida entre os titulares, mas reforça que está se doando ao máximo nos treinamentos.

“Não sei se vou jogar ou não, mas estou dando o meu máximo em todos os treinamentos. Estou trabalhando para conquistar o meu espaço e quando a oportunidade chegar, estar preparado. Vai ser uma emoção diferente esse primeiro jogo, por ser o meu primeiro como profissional”, finalizou.

JOGO DE ESTREIA

O Azulão faz sua estreia no dia 17, contra a Portuguesa, às 15h, no Anacleto Campanella.