São José-RS 1 x 1 Ypiranga-RS – Agora é hora do Canário pensar na segunda fase – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 25 (AFI) – No confronto entre gaúchos, tudo igual. São José-RS e Ypiranga-RS ficaram no 1 a 1 em jogo realizado no estádio Francisco Novelleto, pela 18ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C. O Zequinha se despede da competição e o Canário segue vivo na luta pelo acesso.

O São José-RS ficou na sexta posição do Grupo B com 23 pontos. A equipe agora se prepara para o Campeonato Gaúcho e a Série C do ano que vem. Já o Ypiranga-RS avança de fase e estará no Grupo 2, ao lado de Novorizontino, Tombense-MG e Manaus-AM. Os dois melhores do grupo, após turno e returno, avançam para as semifinais e garantem o acesso para a Série B.

PRIMEIRO TEMPO

O Ypiranga-RS com mais posse de bola, mas sem conseguir ser efetivo. O São José-RS se mantinha na defesa e esperando um contra-ataque. E quando a oportunidade veio, aproveitou. Aos 18 minutos, Alessandro saiu em velocidade e serviu Mazola, para fazer 1 a 0 para o Zequinha. Aos 24 minutos quase veio o segundo, mas a finalização de Maradona parou no goleiro Deivity. Aos 29, Deivity voltou a salvar após chute de Everton Bala.

O gol do Zequinha abalou o Canário, que não conseguiu ter uma chance clara durante o primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Com um minuto de jogo o Zequinha já assuntou. Leilson, novidade para a etapa final, bateu fraco e Deivity defendeu. Aos 11 minutos o Ypiranga-RS finalmente chegou. Uma bola cruzada na área por Luiz Felipe passou por todo mundo e exigiu defesa de Fábio.

Aos 21 minutos o Ypiranga chegou ao empate. Em cobrança de falta, Quirino rolou para Sodré, que entrou no segundo tempo, empatar a partida. Aos 33 minutos, duas grandes chances perdidas pelo Ypiranga-RS. Tanto Sodré, quanto Clayton chutaram para fora.

Aos 43 minutos, a defesa do Canário deu bobeira e Leilson marcou, mas estava em posição irregular e o gol foi anulado. Aos 48 minutos, Leilson recebeu de frente para o gol, mas chutou para fora.