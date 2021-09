São José-RS 1 x 2 Figueirense-SC – Roberto faz dois, vira no segundo tempo e Zequinha dá adeus à classificação – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 11 (AFI) – Neste sábado, às 11h, São José e Figueirense abriram a 16° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em jogo movimentado especialmente na segunda etapa, o Figueira bateu o Zequinha por 2 a 1 de virada. Destaque para Roberto, autor dos dois gols.

Os catarinenses aos 23 pontos e ficam a três de distância para o Criciúma, que ainda joga contra o Botafogo-SP neste sábado. O São José, com 19 pontos, não tem mais possibilidade de classificação e corre risco de rebaixamento.

O JOGO

No primeiro tempo, os donos da casa foram mais eficientes. Porém, os goleiros foram os que brilharam. Fábio Rampi e Rodofo Castro se consagraram. O Figueirense teve com Guilherme Texeira e Bruno Paraíba as melhores condições de abrir o placar. Na primeira chance, a bola foi cima. na segunda, grande defesa do goleiro. Aos 44 minutos, Mazola, ex-jogador do Figueirense, acertou uma boa cabeçada e garantiu o 1 a 0 para o São José.

SEGUNDO TEMPO

Atrás no placar e precisando do resultado, o Figueirense voltou com tudo e com três mudanças. Logo aos sete minutos, Roberto, que seria o nome do jogo, deixou tudo igual. Após bola cruzada por Everton Brito, o atacante bateu firme no canto direito de Fabio Rampi. O Zeca chegou a marcar, mas Jadson estava impedido. Roberto quase fez o segundo, mas o goleiro fez boa defesa.

Aos 37, a bola passou de Cezane para Bruno Paraíba, que serviu Everton Brito, que só rolou para Roberto bater no ângulo sem chances para Fábio Rampi.

PRÓXIMAS PARTIDAS

No próximo sábado, ás 11h, o São José visita o lanterna Oeste, em Barueri, pela 17° e penúltima rodada. Já o Figueira, visita o Botafogo-SP, às 21h, em Ribeirão Preto