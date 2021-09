São José-RS x Figueirense-SC – Zequinha e Figueira buscam ‘última cartada’ pela classificação na Série C – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 10 (AFI) – Vencer ou vencer. Esse é o lema de São José-RS e Figueirense-SC que se enfrentam neste sábado (11), às 11h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), em um duelo direto na briga pela classificação no Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. As duas equipes não dependem apenas de si, mas mesmo assim precisam dos três pontos para seguirem com chances.

Atualmente em sexto com 20 pontos ganhos, o Figueirense precisará vencer e ainda torcer para que o Criciúma, no máximo, empate com o Botafogo-SP, para continuar vivo. No caso do São José, que vem logo atrás, em sétimo com 19, a situação é ainda pior, já que apenas a vitória interessa para seguir com chances. Além disso, terá que somar pontos nas duas últimas rodadas.

SÃO JOSÉ-RS

Para o duelo, o técnico Pingo poderá contar com o meia-atacante Padu, de 23 anos, contratado neste meio de semana e que já está apto para estrear após ter seu nome publicado no BID da CBF. Ele estava jogando no Makedonjia GP, da Macedônia e retornou ao Brasil para tratar de uma lesão no ombro, já curada. De qualquer forma, Pingo não deve fazer grandes mudanças no time titular.

“Seguimos trabalhando por uma equipe ofensiva, com muita posse e que marca o adversário no seu campo. Teremos pela frente um adversário de muita tradição que, claro, nos preocupa muito. Mas precisamos buscar os três pontos, porque estamos crescendo e acreditamos muito na classificação, até o final”, disse o comandante. O meia Gabriel Lima também seguiu a mesma linha.

“Nosso time vem em uma crescente muito grande. Neste jogo, a nossa vontade não pode baixar, vamos fazer o nosso melhor jogo possível e nos impormos em campo. O resultado vem naturalmente”.

FIGUEIRENSE

Do outro lado, com um treino nesta sexta-feira já em solo gaúcho, o Figueirense fechou sua preparação para encarar o São José-RS. Para o duelo, o técnico Jorginho não poderá contar com o lateral-direito André Krobel que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Everton Santos deve ser o titular no setor. No restante, o time não será mudanças.

“Enquanto tiver esperança, vamos seguir em frente. Temos que honrar a camisa e nossos compromissos. Quando acabar a última chance, a gente vem aqui e fala de outra forma”, disse o comandante em entrevista nesta semana sem entregar os pontos.