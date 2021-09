São José-RS x Ypiranga-RS – Confronto gaúcho pode valer a vice-liderança para o Canário – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 24 (AFI) – Neste sábado (25), São José-RS e Ypiranga-RS se enfrentam pela 18ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série C. A bola rola às 17h, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre-RS.

O Zequinha afastou qualquer possibilidade de rebaixamento na última rodada e entra em campo para cumprir tabela. A equipe é a sexta colocada do grupo, com 22 pontos. Já o Canário está com a vaga garantida na segunda fase, mas ainda almeja ficar na vice-liderança do grupo. Atualmente, a equipe está com 31 pontos, em terceiro lugar.

JOGAR SÉRIO

Mesmo sem pretensões na competição, o São José-RS deve entrar em campo para vencer. Ao menos é o que promete o técnico Pingo.

“Nós entraremos em campo sempre para buscar a vitória. É muito importante a equipe se acostumar a vencer sempre, e a buscar o ataque, as oportunidades de gol. Respeitando muito o adversário, sempre, mas sem fugir das nossas características”, disse ele.

Pelo discurso do treinador, a equipe deve vir com seus principais jogadores para a partida.

BUSCANDO O SEGUNDO LUGAR

O Ypiranga-RS já tem vaga garantida, mas deseja subir mais uma posição na tabela. A equipe está um ponto atrás do Ituano, segundo colocado. Para subir na tabela, além de vencer, deve torcer para que o time de Itu não vença o Botafogo. Caso perca, o Ypiranga-RS pode cair para o quarto lugar, em caso de vitória do Criciúma-SC.

Como tem algum objetivo, a equipe deve ser a mesma que empatou em 0 a 0 com o Ituano na última rodada.