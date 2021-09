São Paulo 2 x 1 Atlético-GO – Tricolor vence e respira contra o rebaixamento – Futebol Interior

São Paulo, SP, 19 (AFI) – O São Paulo fez o dever de casa na tarde deste domingo, quando recebeu o Atlético-GO e venceu por 2 a 1, no Morumbi, na capital paulista, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols marcados por Rigoni e Luciano deixaram os paulistas mais distantes da zona de rebaixamento.

A importante vitória fez o São Paulo dar um salto na tabela. O time ganhou quatro posições e aparece em 12º lugar, com 25 pontos ganhos. Já o Atlético-GO chegou ao quarto jogo sem vitória, estacionando nos 26 pontos e caindo para 11º na classificação.

CONFIRA OS GOLS

SÃO PAULO DOMINA E ABRE O PLACAR

O São Paulo dominou as ações no primeiro tempo e mereceu a vitória parcial de 1 a 0 antes do intervalo. Mas antes de ter o controle da partida, o Atlético-GO assustou e quase abriu o placar. Aos dois minutos, após cruzamento da esquerda, Tiago Volpi espalmou e mandou a bola nos pés de André Luís, que driblou Reinaldo dentro da área e finalizou forte pela linha de fundo.

A partir dos dez minutos, o São Paulo esboçou ‘blitz’ no campo ofensivo e criou oportunidades de gol. A primeira com Rigoni, quando ele invadiu a área pela esquerda e tentou finalizar por cobertura. O goleiro Fernando Miguel deu um tapa na bola e mandou para escanteio.

O São Paulo teve tranquilidade para tocar a bola e encontrou seu gol aos 35 minutos. De pé em pé, Rodrigo Nestor recebeu na direita e cruzou para Rigoni, entre os zagueiros, cabecear para as redes, coroando mais uma ótima exibição do atacante com a camisa do time do Morumbi – são dez gols com a camisa do São Paulo.

Jogadores comemoram um dos gols do São Paulo neste domingo

TRICOLOR VENCE COM SUSTOS

No segundo tempo, o São Paulo seguiu melhor e logo aos dez minutos ampliou o placar. Galeano recebeu na área, tocou para trás, Rodrigo Nestor tentou de letra e Luciano finalizou dentro da pequena área. Mais um gol com muita qualidade no toque de bola, envolvendo o sistema defensivo do Atlético-GO.

Mas o Atlético-GO não se abateu e foi para cima para descontar. E conseguiu aos 25 minutos, quando André Luís fez boa jogada na linha de fundo e cruzou para o volante Matheus Barbosa encher o pé, sem chances de defesa para Tiago Volpi.

Com o placar perigoso, o São Paulo teve um pouco mais de cautela em campo e forçou ainda mais a marcação. Apesar do foco na defesa, o técnico Hernán Crespo promoveu a reestreia de Calleri com a camisa tricolor.

O Atlético-GO foi ao ataque pelo empate e assustou o goleiro Tiago Volpi em dois momentos. Uma aos 36 minutos, após escanteio fechado de Janderson, e outra aos 38 em finalização forte do lateral-direito Dudu. Mas o São Paulo suportou a pressão e voltou a vencer no campeonato.

PRÓXIMOS JOGOS

O São Paulo volta a campo na quarta-feira para enfrentar o América-MG, às 20h30, novamente no Morumbi, em duelo atrasado da 19ª rodada. Enquanto o Atlético-GO jogará no domingo diante do Cuiabá, às 20h30, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).