São Paulo e Palmeiras goleiam na abertura da quinta rodada – Futebol Interior

Campinas, SP, 8 (AFI) – Nesta tarde de quarta-feira, dois jogos abriram a quinta rodada do Campeonato Paulista Feminino. As meninas do São Paulo golearam o Pinda por 6 a 0, em Cotia. O jogo começou às 15h. A outra partida foi entre Palmeiras e Portuguesa, mas que por conta de um atraso, começou apenas às 15h45. A equipe alviverde também goleou, mas “só” por 4 a 0.

Formiga e Jaqueline abriram a vantagem na primeira etapa. No segundo tempo, o Tricolor não tirou o pé e fez mais quatro. Yaya, Carol, Glauce e Duda marcaram para ampliar a vantagem.

Já no jogo do Palmeiras, quem brilhou foi Katrine. A atacante fez o primeiro gol logo no início, aos 12 minutos e sofreu o pênalti que seria convertido por Ottilia, aos 42 da primeira etapa. Na etapa final, Maria Alves fez o terceiro, aos 17 minutos. E já no apagar das luzes, aos 49, Duda sacramentou a goleada.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, o São Paulo chegou a marca de 12 pontos e assumiu a ponta, provisoriamente. O Palmeiras também chegou a mesma marca, mas fica em segundo por saldo de gols.

Ambas as equipes ainda podem ser ultrapassadas ao longo da rodada, que segue com dois confrontos ainda nesta quarta, e termina na quinta com mais dois jogos.

Já o Pinda e a Portuguesa, continuam na lanterna e vice-lanterna. Em cinco jogos, foram cinco derrotas.

REGULAMENTO

A Competição, com 12 participantes, terá início em 11 de agosto de 2021 e término em 05 de dezembro de 2021. Será realizada em três fases em que os clubes jogarão no mínimo 11 e no máximo 15 partidas.

Na primeira fase os clubes formarão um grupo único com 12 participantes e jogarão entre si em turno único, classificando-se para a fase semifinal os quatro melhores classificados, observando-se, caso necessário, os critérios de desempate previstos neste REC.