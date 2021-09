São Paulo goleia Internacional no jogo de ida da semifinal – Futebol Interior

São Paulo, SP, 2 (AFI) – As Tricolores estão em vantagem na disputa por uma vaga na final do Brasileiro Feminino Sub-18! Na tarde desta quinta-feira (2), em Cotia, no CT Marcelo Portugal, o São Paulo goleou o Internacional por 5 a 1, pelo jogo de ida das semis do campeonato de base feminino.

O jogo de volta será realizado no dia 9 de setembro, em Porto Alegre. As Gurias Coloradas precisam vencer por cinco gols de diferença para chegar à final. Caso igualem o saldo de gols, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O jogo

O primeiro tempo foi dominado pelo São Paulo, que contou com hat-trick de Giovaninha. Aos 28 minutos, a atleta recebeu passe no meio da área e bateu rasteiro no canto esquerdo do gol para abrir o placar em Cotia. Dois minutos depois, a camisa 25 recebeu passe em profundidade na área e bateu cruzado para fazer o segundo das mandantes. Aos 34 minutos, o São Paulo fez o terceiro. Giovaninha recebeu passe de Letícia Alves na entrada da área e chutou sem chance de defesa para Gabi Barbieri.

No segundo tempo, o São Paulo continuou dominando as ações e chegou ao quarto gol aos 13 minutos. Giovaninha serviu Milena pela direta. A camisa 11 cortou a marcação e chutou com categoria sem chance para a goleira. As Gurias Coloradas chegaram em chute forte de Maranhão, aos 19, mas a goleira tricolor fez a defesa. Três minutos depois, Paola marcou o quinto das mandantes. Em jogada pela esquerda, a camisa 20 chutou colocado e encobriu a goleira Gabi Barbieri.

Aos 33 minutos, o Inter tentou reagir. Gabriele Berchon deu passe para Carol, que chutou cruzado. Marcelle fez a defesa. Nos acréscimos, aos 45 minutos, Livia aproveitou sobra na área do São Paulo após cobrança de falta e marcou para o Internacional.