São Paulo vence o Atlético-MG e assume a liderança; Sport bateu o Ceará – Futebol Interior

Campinas, SP, 27 – Dois jogos encerraram a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, nesta segunda-feira (27). No primeiro confronto do dia, o Sport venceu o Ceará por 2 a 1, em partida disputada em Camaragibe (PE). Enquanto, em Belo Horizonte, o São Paulo bateu o Atlético-MG por 1 a 0 e assumiu o topo da tabela. Veja como foi:

Sport 2 x 1 Ceará

Mandante da partida, o Leão tomou a iniciativa do jogo no primeiro tempo, mas demorou para encontrar o caminho das redes. Quando o jogo parecia se encaminhar para o intervalo com o placar zerado, Flavio Souza tabelou bonito com Ronald e bateu para o fundo das redes, aos 43. No embalo do gol, o camisa 9 rubro-negro aproveitou uma falha da defesa adversária para fazer 2 a 0, já nos acréscimos.

Depois das conversas nos vestiários, o Ceará precisou de apenas 30 segundos para diminuir o prejuízo, com Rafinha, que recebeu ótimo passe de Caio, tirou o goleiro da jogada e mandou para o gol: 2 a 1. No entanto, passado o susto inicial, o time da casa conseguiu cadenciar o ritmo da partida e segurou o resultado até o apito final.

Com a vitória, o Sport chegou aos 18 pontos e pulou para a 15ª posição. Enquanto o Ceará é o 16º, com 17 pontos. As duas equipes não têm mais chance de avançar a próxima fase.

Atlético-MG 0 x 1 São Paulo

As equipes protagonizaram 45 minutos de muito equilíbrio e poucas chances de gol em Belo Horizonte. Sem conseguir achar os espaços, os ataques optaram principalmente pelas jogadas aéreas e pelos chutes de fora da área. Anilson assustou para o São Paulo. Enquanto Luiz Filipe e Ruan tentaram para o Galo.

Depois do intervalo, o Tricolor apareceu mais no campo ofensivo. Antes dos cinco minutos, Thiagão e Vitinho levaram perigo. Na sequência, Patryck levantou a bola na área e Facundo testou rente ao travessão. Já aos 19 minutos, Patryck fez mais um bom cruzamento e dessa vez Beraldo aproveitou a chance para colocar os visitantes em vantagem: 1 a 0.

Buscando o empate, o time da casa teve chances com Alexandre Lopes e Rubens. O primeiro errou o alvo e o segundo parou no goleiro. Do outro lado, Caio quase marcou o segundo do São Paulo. Passados os 40 minutos do segundo tempo, o Atlético foi para o tudo ou nada. Rubens, aos 45, assustou de novo, mas não conseguiu evitar derrota.

Depois de quatro jogos sem vencer, o São Paulo voltou a somar três pontos, chegou aos 33 e assumiu a liderança do campeonato. Já o time mineiro é o quarto colocado, com 31 pontos.