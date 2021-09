São Paulo x América-MG – Em jogo atrasado, times buscam a vitória para consolidar reação – Futebol Interior

São Paulo, SP, 21 (AFI) – São Paulo e América-MG, apesar de posições diferentes no Campeonato Brasileiro, entram em campo com o objetivo de manter a reação. Nesta quarta-feira, às 20h30, se enfrentam no Morumbi, em São Paulo (SP), em jogo atrasado da 19ª rodada.

Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, o São Paulo tenta se aproximar do G-6, que garante uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Nas contas da comissão técnica, o time tricolor precisa dos nove pontos a serem disputados de forma consecutiva no Morumbi. No fim de semana, o duelo previsto em casa é com o líder Atlético-MG.

Com 22 pontos, o América está em 18º lugar com 22 pontos e sairá do Z4 com um empate. O Juventude é o primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, com 23 pontos, mas perderia no saldo de gols (-7 a -5). Nos últimos quatro jogos longe de Belo Horizonte, o time mineiro, embora não tenha ganhado, também não foi derrotado. Empatou com Grêmio, Atlético-GO, Chapecoense e Corinthians, todos por 1 a 1.

SÃO PAULO

O técnico Hernán Crespo deverá recorrer ao atacante Galeano para suprir a ausência do lateral-direito Igor Vinicius no duelo contra o América-MG. O reserva Orejuela se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

Igor Vinicius sofreu uma pancada no olho esquerdo, domingo, na vitória diante do Atlético-GO, e foi orientado pelo departamento médico que não realizasse atividades de impacto. Galeano já foi utilizado nesta função em outras partidas.

“Os pontos mais positivos são que o São Paulo voltou a jogar bem, a ter o prazer de jogar um bom futebol”, afirmou o treinador Crespo.

AMÉRICA-MG

Há três jogos sem perder, o América-MG tenta manter a reação para sair da zona de rebaixamento. Para o técnico Vagner Mancini, o time precisa manter o espírito apresentado no empate por 1 a 1 diante do Corinthians, no último jogo.

“Vi um América bem agressivo e corajoso diante do Corinthians. Isso me chamou atenção, gostei muito. Acho que ainda temos espaço para melhora, mas o mais importante são os pontos conquistados e precisamos seguir nesse caminho”, avaliou.

Para buscar o resultado positivo, Mancini poderá contar com o atacante Felipe Azevedo, que retorna após suspensão. Lucas Kal, porém, que é zagueiro, mas vem atuando como volante, não poderá jogar, pois pertence ao time paulista.

O zagueiro Eduardo Bauermann, com dores no tornozelo, e o atacante Berrío, com fadiga muscular são dúvidas. O defensor, porém, tem presença mais provável.