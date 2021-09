São Paulo x Atlético-GO – Hora de sair da crise, Tricolor? – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 18 (AFI) – Pressionado com a sequência ruim e a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo busca a reabilitação neste domingo, às 16h, diante do Atlético Goianiense, no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo aparece na rodada na 16ª colocação, com 22 pontos, um a mais do que o América Mineiro, dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Tricolor perdeu para o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 1.

Apesar da boa sequência, o Atlético vem de três empates consecutivos e acabou se distanciando dos times dentro da zona de Libertadores. No entanto, ainda segue no meio da tabela de classificação, com 26 pontos.

OLHO NO TRICOLOR!

O Crespo tem uma bela dor de cabeça para armar o time do São Paulo. O treinador não poderá contar com o zagueiro Miranda e os meias Benítez e Igor Mendes, todos suspensos. O argentino fez alguns testes, mas a prioridade foi em levantar a moral da equipe, eliminada na Copa do Brasil.

Crespo tem várias dúvidas. Na defesa, Diego e Bruno Alves disputam posição. No meia, o duelo fica por conta de Liziero e Luan. No ataque, Eder e Luciano brigam pela titularidade. Já Calleri está á disposição e poderá estrear.

“Acredito que temos 19 rodadas em dois meses e meio. Todas as energias para conseguir uma vaga na Libertadores, com as mesmas pessoas, mesmos jogadores. Acredito muito nesse elenco, que deu alegria depois de muitos anos, que estão competindo”, falou o treinador.

COMO VEM O DRAGÃO?

Sem perder há sete jogos, o Atlético Goianiense tenta se aproximar das primeiras colocações para brigar de vez por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O time goiano terá desfalques importantes para o duelo contra o São Paulo. O meia João Paulo e o atacante Zé Roberto estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Mas nem tudo é notícia ruim. O técnico Eduardo Barroca contará com Janderson e André Luis, que foram desfalques no empate contra o Corinthians por pertencerem ao rival. Ambos retomarão suas respectivas posições entre os titulares. A principal dúvida é no meio de campo entre Montenegro e Matheus Barbosa.

“Claro que todo jogador quer jogar o máximo possível, sempre respeitando a decisão do treinador. Procuro fazer o máximo dentro de campo. Tem esses “imprevistos” de contrato, mas também já teve jogo que fiquei fora por cartão ou lesão. Mas buscamos ter sequência para manter um bom ritmo e fazer bons jogos. Quanto mais você participa de partidas, automaticamente seu rendimento aumenta. Espero voltar agora para o time e seguir na equipe principal por um bom tempo”, disse André Luis.