São Raimundo-RR 1 x 2 Paragominas-PA – Jacaré vira e garante vaga – Futebol Interior

Boa Vista, RR, 19 (AFI) – Voltando a vencer o São Raimundo-RR, o Paragominas-PA garantiu a sua vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após sair atrás no placar na tarde de hoje, o Jacaré virou sobre o Mundão e venceu por 2 a 1, fazendo 3 a 1 no placar agregado. Com isso, segue vivo na luta pelo acesso.

DE VIRADA!

Precisando vencer para se classificar à próxima fase e dentro dos seus domínios, o São Raimundo-RR partiu para cima do Paragominas-PA desde os minutos iniciais. Enquanto o Mundão atacava, o Jacaré, por sua vez, buscava manter sua marcação encaixada e conseguir uma bola para definir o duelo. Durante o primeiro tempo, os clubes não conseguiram ser efetivos e foram zerados para o intervalo.

Paragominas-PA vence o São Raimundo-RR pela Série D (Foto: João Botelho / Paragominas FC)

Na volta dos vestiários, o placar mudou logo no primeiro minuto. No primeiro lance de perigo criado pelos roraimenses na segunda etapa, Tavinho marcou um belo gol por cobertura e abriu o placar. O tento acendeu ainda mais os mandantes, mas quem marcou foram os paraenses. Aos 19, Carlos Dutra deixou tudo igual. Já no fim do jogo, Franklin Douglas virou e selou a classificação do Jacaré.

OITAVAS DE FINAL

Classificado à próxima fase, o Paragominas-PA já conhece o seu adversário nas oitavas-de-final. Será o Atlético-CE, que eliminou a Juazeirense-BA. Por ter melhor campanha, o Jacaré do Município Verde terá a vantagem de decidir o mata-mata em seus domínios. Data e hora dos duelos serão divulgados em breve pela CBF.