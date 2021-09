São Raimundo-RR 7 x 1 Atlético-AC – Mundão pinta o sete com quatro gols de Tomaz – Futebol Interior

Boa Vista, RR, 5 (AFI) – Um show de gols neste domingo, no Canarinho. Já classificado à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o São Raimundo-RR goleou o já eliminado Atlético-AC por 7 a 1. A partida foi válida pela 14ª e última rodada da competição.

Com o resultado, o Mundão chegou aos 29 pontos conquistados e termina a primeira fase na segunda colocação do Grupo A1. No mata-mata, encara o Paragominas-PA.

O Atlético, por sua vez, fica na lanterna, com apenas sete pontos.

O JOGO

Tomaz, o grande destaque da partida, com quatro gols anotados, abriu o placar logo no primeiro minuto. Aos 20, o próprio atacante ampliou para os donos da casa, que chegaram ao terceiro novamente com Tomaz, aos 46.

Ainda deu tempo para o São Raimundo fazer o quarto ainda no primeiro tempo. Aos 51, Hi-Man mandou para o fundo das redes.

Mesmo ja classificados, os donos da casa voltaram para o segundo tempo em busca de mais gols e conseguiram. Fernandinho, aos 16, fez o quinto e novamente Tomaz, aos 25, fez o sexto.

O Atlético conseguiu fazer o seu gol de honra aos 34 minutos, com Thomas. No entanto, aos 44, Estanley fez o sétimo do Mundão e deu números finais à goleada histórica. Esse resultado foi o maior do clube de Roraima na história da Série D.

PRÓXIMA FASE

Enquanto o Atlético, como já dito, está eliminado, o São Raimundo terá pela frente o Paragominas-PA na segunda fase da Série D.