Saque-aniversário do FGTS impede saque integral? Veja

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deste ano, será disponibilizado aos trabalhadores até fevereiro do ano que vem, conforme o calendário da medida.

O trabalhador que deseja realizar este tipo de saque, deve aderir a modalidade até o último dia do mês de seu aniversário. Caso o prazo já tenha encerrado, a solicitação será considerada apenas no próximo ano.

A modalidade do saque-aniversário do FGTS permite ao trabalhador um pagamento anual de parte de seu saldo disponível no Fundo de Garantia. Desta forma, quando aderida, o cidadão pode retirar a sua quantia a partir o mês do seu nascimento até o mês subsequente.

Confira como aderir o saque-aniversário do FGTS

Acesse o aplicativo do FGTS ou site da Caixa Econômica Federal; Clique em “Meu FGTS”; Selecione a opção “Saque-aniversário”; Em seguida, leia e concorde com os termos e condições; Por fim, clique em “aderir Saque-aniversário”.

Vale ressaltar que aqueles que aderem a modalidade perde o direito ao saque-rescisão, disponibilizado quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Desta forma, somente a multa de 40% sobre o valor do rendimento é liberada.

Além disso, caso o sujeito se arrependa, deverá esperar até 2 anos para retornar ao saque tradicional do FGTS (rescisão). Todavia, existem outras possibilidades que a legislação garante o saque integral do fundo. Confira:

Aposentadoria ou ter mais de 70 anos;

Aquisição de casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional;

Demissão sem justa causa;

Doenças graves ou estado terminal do trabalhador ou dependentes;

Falecimento do trabalhador, e resgate por parte do dependente;

Rescisão por falência;

Situação de emergência ou estado de calamidade pública;

Término do contrato;

Três anos desempregado.

Calendário de saque aniversário do FGTS 2021

Mês de aniversário Período para saques Janeiro 04/01 a 31/03 Fevereiro 01/02/ a 30/04 Março 01/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 03/05 a 30/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 02/08 a 29/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 01/10 a 31/12 Novembro 01/11 a 31/01/2022 Dezembro 01/12 a 28/02/2022

