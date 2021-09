Saque do auxílio emergencial vai acabar

Você sabia que as liberações do saque do auxílio emergencial da 5ª parcela estão chegando ao fim? A previsão é que no próximo dia 20, o ciclo de pagamento seja encerrado. Mesmo depois dessas datas o dinheiro ainda estará disponível em conta.

O saque do auxílio emergencial acontece nesta semana para as pessoas nascidas entre julho e novembro, isso para os desempregados e autônomos, aqueles que antes faziam parte do Bolsa Família tem os valores liberados assim que o dinheiro é depositado no Caixa Tem.

Mesmo assim, foi descoberta uma maneira legal de burlar a liberação de saque, é preciso ter uma conta em uma fintech que emita boleto, por exemplo. Veja aqui o truque descoberto e saque o dinheiro antes de todo mundo.

Importante dizer que é possível realizar o saque do auxílio emergencial tanto nas agências da Caixa quanto na lotérica.

Em caso de dúvidas, a Caixa disponibiliza seu site, além da central 111, que atende de segunda a domingo das 7h às 22h.

Pagamento de nova parcelas

Na sequência da finalização do saque da 5ª parcela do auxílio emergencial, deve ser iniciado também o pagamento da 6ª parcela do benéfico – o calendário completo pode ser conferido clicando aqui. Está será a penúltima liberação do benefício social que deve acabar em outubro e ter liberações de saque até novembro.

A ideia do governo é que até outubro toda população adulta tenha recebido pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Assim, o auxílio emergencial deve chegar ao fim e dar espaço para a reformulação do Bolsa Família. O novo benefício social, o Auxílio Brasil, deve ter diferentes liberações de pagamento – confira aqui o que o governo pretende fazer.

O novo programa também deve liberar uma espécie de “crédito especial” para alguns grupos.

A ideia é que o Auxílio Brasil ajude a aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro ( sem partido) e impulsione sua candidatura nas eleições de 2022.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Data de pagamento Liberação para saque Janeiro 20 de agosto 1º de setembro Fevereiro 20 de agosto 2 de setembro Março 21 de agosto 3 de setembro Abril 22 de agosto 6 de setembro Maio 24 de agosto 9 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro