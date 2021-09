Sarah Andrade afirma: ‘Quero Bolsonaro fora e não sou petista’

“É muito importante poder falar disso, primeiro quero deixar claro que não apoio o atual presidente do Brasil, suas atitudes não condizem com meus valores, ele não teve o meu voto e não terá na próxima eleição. Esse é um assunto que me acompanha desde o programa. Eu fui mal interpretada em uma situação no ‘BBB’ e isso repercute muito aqui fora. É difícil defender um posicionamento, quando as pessoas criam um para você, é como se suas ideias perdessem a força. Em um país totalmente polarizado, qualquer opinião vira polêmica e as pessoas querem decidir o seu lado. E eu de fato não dou apoio a nenhum dos lados, que hoje, se apresentam nessa disputa, eu espero que realmente tenhamos novas lideranças. Quero fora Bolsonaro urgente e não sou petista”.