Saúde por Todo Canto é realizado no Povoado Murici em Penedo

DECOM PMP

Levar os serviços da Prefeitura de Penedo para mais perto da população, sobretudo da zona rural do município, é um dos compromissos da gestão Crescendo com Seu Povo.

Seguindo sempre nesta direção, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realizou mais uma edição do Programa Saúde por Todo Canto, desta vez no povoado Murici, utilizando as dependências da Escola Municipal Cônego Teotônio Ribeiro.

Durante toda esta quarta-feira, 29, as pessoas residentes na comunidade e povoados circunvizinhos foram atendidos com consulta médica e odontológica, exames, palestras, testes rápidos e muitos outros serviços.

Além disso, as mulheres foram consultadas por ginecologista e passaram por exames de citologia e toda população foi contemplada com oftalmologista, palestra sobre saúde bucal, mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti e vacinação contra Covid-19.

A 2ª edição do Saúde Por Todo Canto resultou em 184 atendimentos médicos clínicos, 435 exames laboratoriais, 33 ultrassonografias, 55 consultas oftalmológicas, 9 com ginecologista, 296 testes rápidos, 31 vacinas contra Covid.

Além disso, foram realizadas 184 aferições de pressão arterial e glicemia, 15 consultas odontológicas e 300 pessoas receberam kits de saúde bucal.

O Prefeito Ronaldo Lopes destacou a satisfação em participar mais uma vez do programa, trazendo todos esses serviços da SEMS, com a intenção de facilitar a vida das pessoas.

“É a segunda edição do Saúde Por Todo Canto e foi novamente um sucesso. As pessoas que precisaram de seus exames, consultas e os diversos tipos de serviços puderam ter disponível aqui e seguiremos levando toda a estrutura da prefeitura aos povoados”, afirmou o Prefeito Ronaldo Lopes.

O Secretário de Saúde Guilherme Lopes parabenizou todos os profissionais que trabalharam durante o evento que atendeu a população dos povoados Capela, Riacho do Pedro, Marcação, Murici, Marituba do Peixe, dentre outros povoados.

“Faremos esse programa em todos os povoados, é mais qualidade de vida para o povo do campo. A receptividade é muito boa e continuaremos trazendo a saúde para cada vez mais próximo da população penedense”, destacou Guilherme Lopes.

Uma das beneficiárias foi a senhora Eulália Santos, de 65 anos, residente no Povoado Marituba do Peixe. Além de tomar segunda dose contra Covid-19, ela levou o neto de 10 anos para fazer exame oftalmológico.

“Muito importante que continue porque da mais oportunidade da gente cuidar da saúde”, comemorou a moradora.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP

Imagens e edicão de vídeo- Ricardo Alves