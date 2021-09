Parece que Rico Melquiades está incomodando muita gente! Os participantes não estão gostando do comportamento do influencer no confinamento. Aline Mineiro, que é próxima do peão, pediu para que o amigo ficasse em alerta “Até onde você acha que vai chegar sozinho”?



Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas em nove sinais exclusivos de A Fazenda 13.