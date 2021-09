“Se não vencermos, fica quase impossível” – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 09 (AFI) – Em mais um treino sobre os olhares do novo técnico Anderson Batatais, o Ferroviário segue se preparando para o duelo de ‘vida ou morte’ pela classificação no Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso porque, na próxima segunda-feira (13), a equipe recebe o Paysandu, no Estádio do Vozão, às 15h.

No treino desta quarta-feira, realizado no Estádio Elzir Cabral, o grupo iniciou a tarde com o trabalho físico com o comando do preparador físico Zé Mário. Na sequência, comandante orientou os atletas em tradições defensivas e ofensivas. Por fim a atividade foi concluída com trabalho ataque contra defesa.

Após o treinamento, em entrevista coletiva, o técnico Anderson Batatais traçou metas para serem cumpridas pelo Ferroviário nesta reta final de competição. “Temos que viver dia a dia. Precisamos viver o Paysandu com intensidade, trabalhar em cima deste jogo. Se a competição terminasse hoje, estaríamos fora”, disse o comandante, que ainda completou.

“Precisamos vencer os adversários. Hoje o adversário é o Paysandu. Sei que temos três jogos, mas precisamos planejar o Paysandu. Se não vencermos, fica quase impossível uma classificação. O futebol não dá tempo de planejar muito a frente, se não você cai em um buraco”.