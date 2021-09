Seagate anuncia SSD M.2 NVMe de alta velocidade para NAS

A Seagate anunciou nesta semana o lançamento do seu mais novo SSD M.2 NVMe voltados para dispositivos NAS (Network Attached Storage), o Seagate IronWolf 525. Além do novo modelo 525, a linha de SSDs IronWolf atualmente também oferece os modelos IronWolf 125, IronWolf 510 e IronWolf Pro 125.

De acordo com a Seagate, o novo SSD IronWolf 252 é baseado no formato M.2 2280-D2, possui interface PCI Express 4.0 x4, compatibilidade com o protocolo NVMe 1.3 e está disponível com 500GB (modelo ZP500NM30002), 1TB (modelo ZP1000NM30002) e 2TB (modelo ZP2000NM30002) de capacidade para armazenamento. O SSD utiliza chips de memória 3D NAND flash TLC e oferece velocidades de leitura e gravação de até 5.000MB/s e 2.500MB/s para o modelo com 500GB, e de até 5.000MB/s e 4.400MB/s para os modelos com 1TB e 2TB.



Divulgação/Seagate

Com relação à vida útil do novo SSD IronWolf 525 da Seagate, ela é de 700TBW para o modelo com 500GB, 1.400TBW para o modelo com 1TB e 2.800TBW para o modelo com 2TB. Já tempo médio entre falhas ou MTBF é de 1,8 milhão de horas. O SSD IronWolf 525 também possui garantia limitada de cinco anos.

Por ser voltado para dispositivos NAS, o SSD IronWolf 525 foi projetado para uso 24 horas por dia e sete dias por semana. Além disso, ele é compatível com adaptadores U.2 para M.2, permitindo que ele seja usado em baias U.2, e pode ser monitorado com o software IronWolf Health Management (IHM), que também oferece recomendações de prevenção de erros, intervenção e recuperação. A Seagate também oferece o Rescue Data Recovery Services para recuperação de dados gratuitamente por três anos em caso de corrupção de dados acidental ou danos ao disco. É importante destacar que o Rescue Data Recovery Services não está disponível em todos os países, o que pode ser considerado como um ponto negativo.



Divulgação/Seagate

O anúncio da Seagate não mencionou os preços do seu novo SSD IronWolf 525, mas ele deve chegar ao mercado em breve. Embora ele possua interface PCI Express 4.0 x4, a empresa destaca que ele também pode ser utilizado em sistemas com interface PCI Express 3.0 x4.

Especificações do SSD IronWolf 525



– Formato: M.2 2280-D2

– Interface: PCI Express 4.0 x4

– Versão do protocolo NVMe: 1.3

– Capacidade: 500GB, 1TB e 2TB

– Tipo de memória flash: 3D NAND TLC

– Velocidade máxima de leitura sequencial: Até 5.000MB/s

– Velocidade máxima de gravação sequencial: Até 2.500MB/s (500GB) e até 4.400MB/s (1TB e 2TB)

– Desempenho em leitura (IOPS): 420.000 (500GB), 760.000 (1TB) e 740.000 (2TB)

– Desempenho em gravação (IOPS): 630.000 (500GB) e 700.000 (1TB e 2TB)

– Vida útil: 700TBW (500GB), 1.400TBW (1TB) e 2.800TBW (2TB)

– Tempo médio entre falhas (MTBF): 1,8 milhão de horas

– Garantia: Limitada de cinco anos

– Dimensões: 80,15mm x 22,15mm x 3,58mm

