Secretaria de Meio Ambiente implanta Coleta Seletiva em Penedo

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e em parceria com o Governo de Alagoas, instala Pontos de Entrega Voluntária(PEVs) para o devido descarte dos resíduos que podem ser reciclados.

Os pontos de coleta terão recipientes para quatro tipos distintos de material (papel, vidro, metal e plástico).

De acordo com a SEMARH Penedo, a coleta seletiva será realizada pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – Recicla Penedo.

A Recicla Penedo foi criada em parceria com o SEBRAE, com apoio, orientação e estrutura fornecida pela Prefeitura de Penedo durante a gestão Crescendo Com Seu Povo.

Dessa forma, as pessoas que aderirem à coleta seletiva em Penedo irão separar seus resíduos (todos aqueles que são recicláveis) e os catadores irão passar de porta a porta para recolher o material.

A residência ou ponto comercial receberá um selo/adesivo para colar na porta, identificando que é parceiro do Meio Ambiente, apoia e contribui com a coleta seletiva.

A coleta porta a porta acontecerá apenas em algumas localidades e será expandida gradativamente para toda a cidade, começando pelo centro, comércio e as localidades Raimundinho, Rosário Estreito e Avenidas Getúlio Vargas, João Ramalho e Wanderley.

Nas demais locais, a população poderá descartar seus resíduos nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária). Vale ressaltar e conscientizar que nos PEVs só deve ser deixado resíduos recicláveis.

“Que a população nos ajude e contribua com nossa ideia, com o Meio Ambiente e com a Associação. Descartando seus resíduos para reciclagem todo indivíduo estará contribuindo com o Meio Ambiente e ajudando a gerar emprego e renda para os Catadores vinculados à Associação de Catadores de materiais recicláveis Recicla Penedo”, destacou a Gerente de Licenciamento e Fiscalização Ambiental da SEMARH, Deysiane Nunes.

A coleta porta a porta está prevista para iniciar dia 04 de outubro, mas toda população já pode e deve ir fazendo a separação dos seus resíduos.

É importante ressaltar que a população não deve descartar os resíduos recicláveis junto com o lixo comum para que não sejam levados pelos caminhões compactadores.

Por: Thiago Sobral – jornalista DECOM PMP