Segunda Divisão do Paraná tem conhecido os 4 times que brigarão pelo acesso – Futebol Interior

Curitiba, PR, 26 (AFI) – O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, equivalente a A2 em São Paulo, conheceu neste final de semana os confrontos que irão definir os dois times que estarão na elite local em 2022. Os dois “mata-mata” serão entre Independente São Joseense x PSTC de Cornélio Procópio e União de Francisco Beltrão x Apucarana Sports.

No sábado, na última rodada da primeira fase, também ficaram definidos os dois times que foram rebaixados para a Série C do Paraná: Nacional de Rolândia e Araucária.

LANTERNA VENCE A PRIMEIRA E LÍDER, ENFIM, PERDE UMA PARTIDA

Nesta última rodada também marcou a primeira vitória do Araucária na competição. Entrando em campo já rebaixado, o Araucária venceu o Nacional por 3 a 1, resultado que também levou o Nacional para a “degola”.

No lado oposto, o Independente São Joseense, time novo de São José dos Pinhais e que estava invicto, perdeu para Iguaçu por 2 a 0, mas o resultado manteve o tradicional Iguaçu fora da zona de classificação.

O Portal Futebol Interior vem acompanhando esta divisão de acesso, com detalhes exclusivos a cada rodada.

REGULAMENTO DA SEGUNDA DIVISÃO DO PARANÁ

A segunda divisão do Paraná começou no dia 22 de agosto com a participação de dez equipes que se enfrentaram em turno único, com os quatro primeiros colocados se classificando para dois “mata-mata” e os dois últimos, rebaixados.

Campeonato Paranaense – 2ª Divisão

Nona Rodada- Quarta-Feira – 25/09/2021

Araucária 3 x 1 Nacional

União 2 x 1 Andraus Brasil

Iguaçu 2 x 0 Independente São Joseense

PSTC 2 x 0 Prudentópolis

Verê 1 x 2 Apucarana Sports

Classificação Final – Campeonato Paranaense – Série B

1º) Independente São Joseense – 16 pontos ganhos

2º) União – 16 pontos ganhos

3º) Apucarana Sports – 15 pontos ganhos

4º) PSTC – 15 pontos ganhos

5º) Iguaçu – 14 pontos ganhos

6º) Andraus Brasil – 10 pontos ganhos

7º) Verê – 9 pontos ganhos

8 º) Prudentópolis – 9 pontos ganhos

9 º) Nacional – 6 pontos ganhos

10 º) Araucária – 5 pontos ganhos

Próximas Rodadas – SEMIFINAIS

Quarta-Feira – 29/09/2021 – 15:30 hs

PSTC xIndependente São Joseense

Apucarana Sports x União

Sábado – 02/10/2021 – 15:30 hs

Independente São Joseense x PSTC

União x Apucarana Sports