Segunda sem carne: aprenda receita deliciosa de chuchu gratinado

Que tal começar a semana com novos hábitos? A segunda sem carne é um excelente costume para aderir em sua rotina, afinal, além de ser uma verdadeira oportunidades para conhecer as delícias do mundo vegetariano, impacta positivamente no mundo. O passo a passo de chuchu gratinado é super fácil de fazer, leva apenas 45 minutos para ficar pronto e rende 5 porções. Confira a receita, dada pela Nestlé:

Receita de Chuchu Gratinado