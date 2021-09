Segundona Mineira tem novo W. O. e time de treinador famoso com 100% de aproveitamento – Futebol Interior

Poços de Caldas, MG, 26 (AFI) – O Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, equivalente a A3 em São Paulo, continua com seus jogos aos finais de semana e com algumas confusões. Nesta terceira rodada, a confusão foi na partida entre Atlético de Três Corações x Santarritense, que não aconteceu e que a Federação Mineira deverá homologar o resultado de 3 a 0 a favor do Santarritense.

ATLÉTICO DE TRÊS CORAÇÕES SEM CAMPO PARA JOGAR

A confusão aconteceu pois o Atlético, apesar de ser da cidade de Três Corações, não tem campo para jogar e vinha utilizando o estádio municipal da cidade de São Sebastião da Bela Vista. Só que não teve mais permissão para continuar atuando e iria mandar seus jogos em Barbacena.

Mas como a tabela marcava o jogo para São Sebastião da Bela Vista, o Santarritense não concordou com a mudança, gerando toda a confusão, inclusive com o Atlético sequer pagando a taxa de arbitragem.

SABIA COMO É O REGULAMENTO DA SEGUNDA DIVISÃO DE MINAS GERAIS

O Campeonato Mineiro da Segunda Divisão está sendo disputado por 15 equipes, divididas regionalmente em três grupos de cinco times que jogam entre si, dentro do grupo, em sistema de turno e returno.

Ao final desta fase classificatória, oito equipes estão classificadas para “mata-matas” que apontarão os dois times que conquistarão o acesso para o Módulo II de Minas Gerais em 2022.

Classificarão, na primeira fase, os dois primeiros de cada grupo e mais os dois melhores terceiros colocados.

BOSTON CITY COM 100% DE APROVEITAMENTO

Por enquanto, a melhor campanha é o Boston City de Manhuaçu e que venceu seus três jogos, sendo o único time com 100% de aproveitamento, liderando o Grupo “C”.

O Boston City tem o objetivo do acesso e seu treinador é o mais famoso de toda a competição: Ricardo Drubscky, de 61 anos e que já comandou grandes equipes do futebol brasileiro como Cruzeiro-MG, América Mineiro, Goiás-GO, Atlético Paranaense, entre outros.

No Grupo “A”, o líder é o Varginha e no Grupo “B”, a liderança é do Araxá.

PARCERIA COM A RÁDIO ARQUIBANCADA DE POÇOS DE CALDAS

O Portal Futebol Interior acompanha detalhes desta competição em parceria com a Rádio Arquibancada de Poços de Caldas que no próximo domingo irá transmitir Varginha x Poços de Caldas, às 15 horas, na cidade de Varginha.

Campeonato Mineiro – Segunda Divisão

Terceira Rodada –

Sábado – 25/09/2021

Manchester x Boston City

SEP Patrocinense 1 x 1 Inter de Minas

Araxá 3 x 0 Araguari

Domingo – 26/09/2021

América de Teófilo Otoni 4 x 1 Betis

Atlético Três Corações 0 (W.O.) x 3 Santarritense

Figueirense 1 x 3 Varginha

Próxima Rodada – Quarta Rodada

Sábado – 02/10/2021

09:00 hs – Inter de Minas x Uberaba

14:00 hs – Betis x Manchester

15:00 hs –Santarritense x Figueirense

15:00 hs –Araguari x SEP Patrocinense

15:00 hs –Boston City x Contagem

Domingo – 03/10/2021

15:00 hs –Varginha x Poços de Caldas