Seleção brasileira fez último treino em São Paulo e viaja ao Recife – Futebol Interior

São Paulo, SP, 7 – A seleção brasileira fez nesta terça-feira o último treinamento em São Paulo. Depois de folgarem na segunda-feira, os atletas foram a campo no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians, antes da viagem ao Recife, onde o Brasil enfrenta o Peru, quinta-feira, às 21h30, pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

O trabalho desta terça já não teve a presença do zagueiro Marquinhos, desconvocado pela manhã. Ele teria de cumprir suspensão no último domingo, contra a Argentina, mas o jogo acabou suspenso. A CBF não recebeu garantias da Fifa de que Tite poderia escalar o defensor e, por isso, preferiu liberá-lo para voltar ao seu clube, o Paris Saint-Germain.

NOVO TITULAR

É provável que Lucas Veríssimo seja titular na defesa ao lado de Éder Militão. O zagueiro do Benfica foi titular nos cinco minutos de duração do clássico com a Argentina, suspenso após a entrada no gramado de agentes da Anvisa para retirar atletas argentinos que teria descumprido as regras sanitárias. Gerson e Everton Ribeiro, as outras mudanças de Tite diante dos argentinos na Neo Química Arena, também devem permanecer entre os titulares.

Poucas informações em relação à escalação são certas porque Tite tem escondido o time. Nesta terça, o treinador permitiu a filmagem apenas do aquecimento dos atletas e fechou o treinamento tático.

EM RECIFE

A seleção embarcou na noite desta terça para Pernambucano. A chegada no Recife está prevista para as 00h45. Na capital pernambucana, Tite comandará mais um treino antes do duelo com os peruanos, que fecha a décima rodada das Eliminatórias.

Mesmo com um jogo a menos, o Brasil lidera as Eliminatórias com folga. Tem 100% de aproveitamento, com sete vitórias e 21 pontos somados, seis a mais que a Argentina, vice-líder.