Seleção FI da 15ª rodada mantém Pingo no comando e meio-campo bicolor – Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – Faltam apenas três rodadas para o término da Primeira Fase no Campeonato Brasileiro Série C. A briga pelas vagas continua intensa e os jogos emocionantes. O Portal Futebol Interior traz a Seleção da 15ª rodada com um 3-4-3 comanda por Pingo novamente, que marcou as classificações de Ypiranga e Novorizontino.

Os grandes destaques ficam para o meio-campo bicolor, com dois jogadores do Paysandu-PA, o goleiro Bruno Grassi, mais uma vez fundamental para a vitória do Paraná-PR, além dos jogadores de São José-RS e Novorizontino-SP, que golearam no fim de semana.

CONFIRA COMO FICOU

GOLEIRO:

Bruno Grassi (Paraná) – Que temporada vive Bruno Grassi. O Paraná abriu a vantagem por 2 a 0 e depois recuou. O Criciúma cresceu e chegou com muito perigo. Só não empatou ou até virou, porque o capitão Bruno Grassi salvou em, no mínimo, três oportunidades, com direito a defesa sensacional no último lance. A única bola que foi às redes, saiu de pênalti. Destaque também para Fabio Rampi do São José-RS que, além de ser muito eficiente embaixo das traves, marcou de um gol na cobrança de pênalti.

ZAGUEIRO:

Edson Silva (Novorizontino-SP) – O experiente defensor até que sofreu no início com Walter, inclusive no gol do Botafogo-SP, porém, evitou uma desvantagem ainda maior. Ainda aproveitou para, no ataque, começar a reviravolta do Novorizontino. Empatou a partida no último lance da primeira etapa de cabeça e deu sangue novo para o Tigre golear por 4 a 1.

André Bastos/Novorizontino

ZAGUEIRO:

Lucas Dias (Ituano) – O Ituano jogou bem e teve um sistema defensivo sólido. Lucas Dias teve atuação segura, com bons desarmes e posicionamento. Ainda ajudou muito no segundo gol do time, quando desviou de cabeça uma cobrança de falta e deixou seu companheiro na cara do gol para marcar. Apesar do gol sofrido, a vitória por 2 a 1 diante do Figueirense praticamente garante a vaga ao time paulista.

ZAGUEIRO

Vinicius Guarapuava (Paraná) – O Paraná até levou um gol na vitória por 2 a 1 para o Criciúma, mas o adversário é um integrante do G4 enquanto o Tricolor luta para não cair. Com boa atuação, Guarapuava ajudou seu time a continuar sonhando com a permanência. Além disso, ajudou no ataque ao desviar cruzamento de cabeça para que Ebere abrisse o placar e desse muito mais tranquilidade ao time.

VOLANTE:

Marino (Paysandu-PA) – Em muitos momentos, Marino apareceu como ponta e até atacante. Na primeira chance, ele perdeu o que parecia a grande oportunidade da partida. Minutos depois, porém, ele invadiu a área e se redimiu, com a cabeça, para dar os três pontos ao Paysandu.

VOLANTE:

Crystopher (São José-RS) – Tem nome sofisticado e joga bola com elegância. Só não fez chover na sexta à noite em Mirassol. Marcou dois gols. Dois gols não, dois golaços. No primeiro, ele mandou no ângulo. No segundo dele e o quinto do Mirassol, o camisa 8 observou Edson Mardden adiantado e chutou com categoria por cima do goleiro do Mirassol para fechar a tampa do caixão.

MEIA:

Lucas Nathan (Ituano) – Ex-Coritiba, o meia entrou no segundo tempo e ajudou muito o Ituano a retomar o domínio do jogo e criar chances de gol. Em cobrança de falta, se posicionou muito bem dentro da área e fez o segundo gol do time paulista na vitória por 2 a 1 diante do Figueirense. Vitória importante rumo à classificação.

MEIA:

Ruy (Paysandu-PA) – Parece que Ruy, enfim, se encontrou no Paysandu. Ele foi muito criticado por não entregar o esperado, desde a contratação, mas na vitória sobre o Santa Cruz por 1 a 0, fez a melhor partida com a camisa bicolor. Ruy participou de praticamente todas as jogadas ofensivas do Papão e, no gol, iniciou o lance com um drible que tirou dois defensores do Santa Cruz.

John Wesley/Paysandu

ATACANTE:

Pedrinho (Volta Redonda-RJ) – O Volta Redonda abriu o placar só na segunda etapa com Natan e tirou o pé. Deixou o Ferroviário crescer no jogo e ter a bola. O atacante Pedrinho, porém, foi um dos únicos do Voltaço que continuaram a incomodar a defesa adversária. Pedrinho sofreu diversas faltas, irritou os zagueiros e, para definir o resultado, fez um golaço de falta.

ATACANTE:

Willean Lepo (Novorizontino-SP) – O ponta do Tigre voltou com tudo para segunda etapa e disposto a bagunçar a defesa do Botafogo-SP. Antes dos 15 minutos, Willean Lepo deu “apenas” duas assistências para o Novorizontino virar e ampliar o placar. Sempre pela esquerda, o atacante levou para o fundo e serviu, primeiro Douglas Baggio e, depois, Guilherme Queiroz. O Botafogo desmoronou.

ATACANTE:

Luiz Felipe (Ypiranga-RS) – Perto da vaga, o Ypiranga entrou em campo sonolento e chegou a tomar pressão do lanterna Oeste-SP. Coube a Luiz Felipe mostrar que estava ligado e iria incendiar a partida. Ele aproveitou lambança do goleiro Rodolfo para cutucar ao gol e abrir o caminho da vitória do Canarinho.

TÉCNICO:

Pingo (Ypiranga-RS) – Chegou no São José prometendo muito trabalho e falando que o clube tinha condição de brigar pelo G4. Dito e feito, o Zequinha vai brigar por uma vaga na próxima fase. Na goleada de 5 a 2 sobre o Mirassol, ele mostrou que tem o elenco nas mãos e que seu plano de jogo deu resultado: o São José não deu chance para o Mirassol, foi um atropelo.