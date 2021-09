Seleção FI da 21ª rodada do Brasileirão com trio do Galo e técnico pentacampeão – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – A 21ª rodada teve seu encerramento na noite desta segunda-feira com a vitória do Fluminense sobre o Cuiabá, no Mato Grosso. E como de costume, o PORTAL FUTEBOL INTERIOR selecionou os melhores da rodada para integrar a SELEÇÃO FI. Ela vem no ofensivo 4-3-3 e é comandada pelo pentacampeão e ídolo Luiz Felipe Scolari, o Felipão.

Como não poderia ser diferente, a SELEÇÃO FI conta com destaques do líder Atlético-MG, que goleou o Sport no Mineirão. No meio-campo constam jogadores de times que ainda não vingaram no campeonato, caso de Matheus Barbosa (Atlético-GO), Giuliano (Corinthians) e Villasanti (Grêmio).

O ataque é formado por jogadores de qualidade e que marcaram no final de semana: Renato Kayzer (Athletico-PR), Diego Costa (Atlético-MG) e Rigoni (São Paulo).

Por fim, o time é dirigido por Felipão, o responsável por livrar o Grêmio da incomoda zona de rebaixamento. Com ele, o Grêmio venceu o Flamengo em pleno Maracanã e ficou mais perto de sair do Z4. Aliás, o aproveitamento do time gaúcho sob o seu comando é digno de G4.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 21ª RODADA DO BRASILEIRÃO:

Matheus Cavichioli (América-MG);

Samuel Xavier (Fluminense), Ruan (Grêmio), Nathan Silva (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Matheus Barbosa (Atlético-GO), Giuliano (Corinthians) e Villasanti (Grêmio);

Renato Kayzer (Athletico-PR), Diego Costa (Atlético-MG) e Rigoni (São Paulo).

Técnico: Luiz Felipe Scolari (Grêmio).

VEJA A ATUAÇÃO DE CADA JOGADOR:

Goleiro:

Matheus Cavichioli (América-MG) – O América-MG fez bom primeiro tempo, mas na etapa final caiu de rendimento e viu o goleiro Matheus Cavichioli ter atuação de gala para garantir o empate por 1 a 1, na Arena. O camisa 1 fez pelo menos três grandes defesas, uma delas a queima-roupa do meia Giuliano. É o Coelho mais vivo do que nunca contra o perigo do rebaixamento.

Lateral-direito:

Samuel Xavier (Fluminense) – O Fluminense vacilou e só empatou com o Cuiabá, por 2 a 2, no Mato Grosso. Apesar do resultado, os cariocas contaram com ótima apresentação de Samuel Xavier, sempre muito presente no setor ofensivo e voluntarioso ao colaborar com o sistema defensivo. Deixou o campo exausto para ajudar o Fluzão a conquistar pelo menos um ponto.

Zagueiro:

Ruan (Grêmio) – Ruan teve atuação de gala na vitória do Grêmio sobre o Flamengo, por 1 a 0, no Rio. Com apenas 22 anos, o jovem foi impecável na marcação por baixo e pelo alto. Tanto é que os cariocas só conseguiram chutar uma vez ao gol em 90 minutos. Ruan é revelado na base gremista e já está negociado com o Sassuolo, da Itália, onde se apresentará após o Campeonato Brasileiro.

Grêmio venceu o Flamengo em pleno Maracanã

Zagueiro:

Nathan Silva (Atlético-MG)- Assim como todo time do Atlético-MG, Nathan Silva tem sido muito regular e na vitória sobre o Sport, por 3 a 0, no Mineirão, não foi diferente. O jogador foi impecável na marcação, ajudando o Galo a somar mais três pontos e se manter cada vez mais na liderança do Brasileirão.

Lateral-esquerdo:

Guilherme Arana (Atlético-MG) – Guilherme Arana é disparado o melhor lateral do futebol brasileiro. O jogador é um dos grandes destaques da campanha do Atlético-MG na temporada 2021, tanto é que foi chamado para a seleção brasileira. Na vitória sobre o Sport, por 3 a 0, ele deu duas assistências para gols de Diego Costa e Hulk. Atuação de gala do jogador alvinegro.

Athletico-PR venceu o Juventude por 2 a 1

Volante:

Matheus Barbosa (Atlético-GO) – Apesar da derrota para o São Paulo, por 2 a 1, o Atlético-GO buscou até o último minuto a igualdade no Morumbi. E o time contou bom ótima apresentação do volante Matheus Barbosa, que saiu do banco de reservas para balançar as redes e dar mais coragem aos goianos. O jogador foi contratado recentemente e já mostrou que tem qualidade de sobra para ajudar o Atlético-GO na Série A.

Meia:

Giuliano (Corinthians) – Giuliano foi o melhor jogador da partida que terminou empatada entre Corinthians e América-MG, por 1 a 1, na Arena. O meia fez o gol corintiano e perdeu pelo menos três grandes chances de deixar os paulistas na frente do placar. Saiu de campo elogiando sua apresentação e lamentando a noite mágica do goleiro adversário, que ‘fechou’ o gol durante os 90 minutos.

Meia:

Villasanti (Grêmio) – No duelo ‘pegado’ contra o Flamengo, Villasanti foi o melhor jogador gremista e teve atuação decisiva pela vitória de 1 a 0, no Maracanã. Foi ‘o cara’ do meio-campo, não deu espaços para os flamenguistas e mostrou qualidade com a bola nos pés. O paraguaio foi contratado recentemente e já tem lugar cativo com Luiz Felipe Scolari.

O ataque da Seleção FI chega comandado por Diego Costa

Atacante:

Renato Kayzer (Athletico-PR)- Em noite em que os três atacantes titulares do Athletico foram bem, Renato Kayzer mostrou que também pode brigar por uma vaga entre os 11. Ele precisou de poucos minutos para mostrar oportunismo e garantir a vitória do Furacão após sete tropeços seguidos. Kayzer é a sombra de Nikão, Terans e Guilherme Bissoli.

Atacante:

Diego Costa (Atlético-MG) – Contratado sob muita expectativa, Diego Costa fez sua primeira partida como titular do Atlético-MG e não decepcionou. Foi dele o primeiro gol na vitória sobre o Sport, por 3 a 0. Aliás, um belo gol após cruzamento de Guilherme Arana e um cabeceio com categoria.

Atacante:

Rigoni (São Paulo) – Rigoni vive ótima fase com a camisa do São Paulo. Na vitória sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, foi dele o primeiro gol, quando apareceu entre os zagueiros e cabeceou com categoria para as redes. Durante os 90 minutos teve, no mínimo, mais três chances de gols, mas não conseguiu. Foi o melhor são-paulino em campo.

Técnico:

Luiz Felipe Scolari (Grêmio) – Luiz Felipe Scolari, o Felipão, foi contratado para livrar o Grêmio da zona de rebaixamento. E com ele, o time gaúcho tem conquistado vitórias e está cada vez mais próximo de deixar o Z4. No domingo a vitória foi em cima do todo poderoso Flamengo, no Maracanã, coroando o ótimo trabalho com aproveitamento de time que está no G4 do campeonato.