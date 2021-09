Seleção FI da 22ª rodada do Brasileirão tem herói do dérbi e gringo de treinador – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – A 22ª rodada do Brasileirão não foi nada boa para quem foi jogar fora de casa. Das dez partidas realizadas, apenas o Fortaleza ganhou longe dos seus domínios. Destaque para a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras em clássico realizado na Neo Química Arena.

Responsável pelos dois gols corintianos, Róger Guedes não tinha como ficar de fora da Seleção FI do Brasileirão, que vem armada no 4-3-3 por Diego Aguirre. O treinador uruguaio recolocou o Internacional na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2022.

A Seleção FI vem assim: Guga (Atlético-MG); Arboleda (São Paulo), Marcelo Benevenuto (Fortaleza) e Nicolas (Athletico-PR); Nonato (Fluminense), Gabriel Pereira (Corinthians) e Guilherme Castilho (Juventude); Pedro Rocha (Athletico-PR), Yuri Alberto (Internacional) e Róger Guedes (Corinthians). Técnico: Diego Aguirre (Internacional).

CONFIRA ABAIXO A SELEÇÃO DA 22ª RODADA

Goleiro: Walter (Cuiabá)

Foi o grande responsável pelo ponto conquistado pelo Cuiabá em Goiânia. Na noite deste domingo, o Atlético-GO criou pelo menos três boas oportunidades, mas acabou esbarrando em Walter, que estava em um dia inspirado e deixou o campo sem ser vazado.

Lateral-direito: Guga (Atlético-MG)

Atuando no lugar de Mariano, que foi poupado por conta das semifinais da Libertadores, o lateral-esquerdo Guga deu conta do recado e foi um dos melhores jogadores do Atlético-MG em campo no empate sem gols com o São Paulo, no Morumbi. Fez um jogo bastante sólido, seja defensivamente como ofensivamente. Travou um chute de Rodrigo Nesto que tinha destino certo, ou seja, ajudou demais na conquista deste ponto fora de casa.

Zagueiro: Arboleda (São Paulo)

Mais uma vez Arboleda mostrou segurança na zaga do São Paulo e mostrou que merece ter seu contrato renovado. Mesmo atuando contra o atacante Hulk, que é bastante forte, foi perfeito nos desarmes nos duelos individuais. Nas bolas áreas também teve destaque e por isso mereceu estar na Seleção FI.

Marcelo Beneventuto marcou o gol da vitória do Fortaleza sobre o Sport

Zagueiro: Marcelo Benevenuto (Fortaleza)

Sua experiência tem sido importante para o esquema 3-5-2 armado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Melhor ainda quando ele marca o gol da vitória, como aconteceu na Arena Pernambuco em cima do Sport Recife. Ele subiu e desviou de cabeça o escanteio cobrado por Lucas Crispim.

Lateral-esquerdo: Nicolas (Athletico-PR)

As laterais foram uma das principais armas do Athletico-PR na vitória sobre o Grêmio, por 4 a 2. No lado esquerdo, Nicolas foi destaque, mesmo substituindo Abner. Mostrou segurança na marcação e no apoio ao ataque, criando boas oportunidades para o Furacão.

Volante: Nonato (Fluminense)

Foi um dos destaques do Fluminense na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Maracanã. Além de contribuir na marcação, ainda apareceu no ataque para dar o cruzamento que terminou com o gol histórico de Fred, que abriu o caminho para o resultado positivo tricolor.

Meia: Gabriel Pereira (Corinthians)

Apesar da pouca idade, o meia Gabriel Pereira não sentiu a pressão de um clássico e mostrou muita personalidade na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, por 2 a 1. Deu velocidade ao meio-campo e ajudou demais no setor ofensivo, estando presente em quase todas as jogadas de ataque.

Pedro Rocha marcou diante do seu ex-clube e também está na Seleção FI

Meia: Guilherme Castilho (Juventude)

Sem dúvidas, Guilherme Castilho foi o melhor jogador em campo na vitória do Juventude por 3 a 0 em cima do Santos. Além de tomar conta do meio-campo, ele deu assistências para os dois primeiros gols marcados por Ricardo Bueno e Dawhan e depois ainda deixou sua marca nos minutos finais.

Atacante: Pedro Rocha (Athletico-PR)

A ‘lei do ex’ voltou a atacar novamente, desta vez pelos lados do Athletico-PR. Depois de ser destaque no jogo de ida das semifinais da Sul-Americana, Pedro Rocha foi o dono do jogo na vitória do Furacão em cima do Grêmio, por 4 a 2. Ele marcou os dois primeiros gols do duelo e deu trabalho durante os 90 minutos para a defesa adversária.

Atacante: Yuri Alberto (Internacional)

Marcou um gol e ainda teve outras duas boas chances para balançar as redes na vitória (2 a 0) em cima do Bahia. É seu sétimo gol no Brasileirão, ficando só atrás de seu parceiro Edenilson, com oito. O lance do primeiro gol, inclusive, saiu após escanteio cobrado por Edenilson e completado, de cabeça, por Yuri Alberto, revelado pelo Santos e cobiçado por clubes europeus.

Atacante: Róger Guedes (Corinthians)

Sem dúvida alguma, o atacante Róger Guedes não poderia ficar de fora da Seleção FI da 22ª rodada. Afinal, em seu primeiro encontro com o Palmeiras, seu ex-clube, ele marcou os dois gols da vitória do Corinthians, pelo placar de 2 a 1. Só não fez o hat-trick porque teve um gol anulado. Mas se movimentou durante os 90 minutos, dando trabalho para os adversários.

Inter tem Diego Aguirre e Yuri Alberto entre os melhores da rodada

Técnico: Diego Aguirre (Internacional)

O Internacional entrou de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2022 e muito se deve ao trabalho realizado por Diego Aguirre. A vitória consistente sobre o Bahia, por 2 a 0, foi a terceira seguida. O time também chegou ao oitavo jogo de invencibilidade.