Seleção FI da 25ª rodada da Série B tem Wilson, Nenê e muito mais… – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Acabou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com o Coritiba na liderança, seguido por Goiás, Botafogo e CRB. A luta pelo acesso está bem mais acirrada do que a briga contra a degola. O torneio promete ter muita emoção na reta final.

Em cima disso, o Futebol Interior montou a seleção FI da 26ª rodada, destaque para o goleiro Wilson, grande nome do Coritiba e do meia Nenê, o ‘vovô-garoto’ que acabou de acertar o seu retorno para o Vasco da Gama.

O treinador escolhido foi Claudinei Oliveira, que teve seu dedo na vitória do Avaí por 1 a 0 para cima do Goiás.

Confira a Seleção FI da 25ª rodada:

Goleiro: Wilson (Coritiba)

Todo time campeão começa por um bom goleiro. Wilson tem feito esse papel no Coritiba, líder isolado da Série B. O Coxa fez uma de suas piores partidas no empate sem gols diante do Vila Nova, mas viu o goleiro brilhar e fazer grandes defesas para evitar o revés em pleno Barradão.

Lateral-direito: Luís Gustavo (Sampaio Corrêa)

Apesar de ter ficado em um empate doloroso em casa no reencontro com a torcida, o lateral-direito Luis Gustavo foi um dos destaques do Sampaio Corrêa na igualdade com o Brusque por 2 a 2. Afinal, foi dos pés dele que saiu o primeiro gol da Bolívia Querida no jogo e ele ainda ajudou demais, tanto na defesa como no ataque.

Zagueiro: Rafael Donato (Vila Nova)

Teve grande atuação no empate sem gols diante do Confiança. O jogador esteve impecável no setor e não deu a menor chance para os atacantes do adversário. Quando teve liberdade, chegou de surpresa no ataque e chegou a assustar o goleiro Rafael Santos.

Zagueiro: Rayan (Ponte Preta)

Quando não é atrapalhado por questões físicas, Rayan contribui muito para a Ponte Preta. Depois de ir bem contra o Guarani, o zagueiro teve mais uma atuação segura na vitória sobre o Operário, por 2 a 1. A Macaca terminou em campo com nove jogadores.

Lateral-esquerdo: Bidu (Guarani)

Não teve participação direta em nenhum dos dois gols do Guarani na vitória sobre o Remo, por 2 a 0, mas foi um dos melhores jogadores em campo. A boa atuação bugrina no primeiro tempo passou muito por Bidu, que foi o responsável pelas principais jogadas ofensivas do time comandado por Daniel Paulista. Além disso, o lateral melhorou muito na questão defensiva, sendo um dos jogadores que mais desarmam na Série B.

Volante: Geovane (CSA)Fez um grande jogo com a camisa do CSA. Deu bela assistência para Iury Castilho marcar o segundo gol na vitória do time para cima do Botafogo por 2 a 0. O jogador correu por dois, marcou e ainda teve liberdade para atacar.

Volante: Wesley (CRB)

O jogador foi fundamental para que o CRB equilibrasse o jogo depois de excelente início dos adversários. O jogo ficou truncado e a boa marcação de Wesley foram fundamentais. Ele ainda roubou a bola no meio-campo e iniciou a jogada do gol no segundo tempo.

Nenê já brilhou com a camisa do Vasco

Meia: Nenê (Vasco)

Nenê deu um outro ritmo para o time do Vasco da Gama, que comandou o Cruzeiro durante o primeiro e poderia ter selado o triunfo. O meia marcou, mas acabou sendo substituído na etapa final. Logo depois, a Raposa buscou o empate por 1 a 1.

Atacante: Edu (Brusque)

Pode colocar na conta do artilheiro isolado da Série B. Depois de sair atrás no placar com dois gols ainda no primeiro tempo, o atacante Edu conseguiu arrancar um empate do Brusque com o Sampaio Corrêa na noite desta terça-feira (21). Com um gol de cabeça e outro de pênalti, ele foi o principal responsável pelo empate fora de casa. Chegou aos 13 gols na competição. Podia ter feito mais um no duelo, mas o lance foi anulado.

Atacante: Luiz Henrique (Londrina)

O Londrina visitou o Náutico e venceu por 2 a 0, nos Aflitos. E o destaque da partida foi Luiz Henrique, com dois gols. O primeiro veio numa ótima assistência de Junior Pirambu, enquanto o segundo saiu num rebote de pênalti desperdiçado. Graças a ele, o Tubarão venceu e segue firme na luta contra o rebaixamento à Série C de 2022.

Atacante: Júlio César (Guarani)

A importância de Júlio César para o time é imensa, tanto no ataque quanto na defesa. Motorzinho do time bugrino, o atacante ajuda na recomposição e ainda está fazendo a diferença lá na frente. Depois de assustar em cobrança de falta que passou raspando a trave de Vinícius, o jogador contou com uma dose de sorte para abrir o placar na vitória sobre o Remo, por 2 a 0.

Técnico: Claudinei Oliveira (Avaí)

Claudinei Oliveira ganhou o duelo particular contra Marcelo Cabo. O treinador estava inspirada, não se intimidou com a boa fase do rival, fez mudanças cruciais para o Leão sair com a vitória por 1 a 0 na Ressaca. O medo de perder não tirou a vontade de ganhar do comandante, que jogou no ataque do início ao fim.

Claudinei Oliveira comandará a equipe na 25ª rodada