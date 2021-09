Seleção FI da Série B da 26ª rodada tem Vanderlei, Edilson e muito mais – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – O Coritiba segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B. E tem uma nova companhia na ponta. O Botafogo assumiu a vice-liderança, seguido por Goiás e CRB.

A Seleção FI foi formada com os destaques da 26ª rodada. Vasco, Avaí e Vila Nova colocaram duas indicações na equipe. O trio brilhou apesar de ter objetivos distintos dentro do torneio.

O técnico escolhido foi Higo Magalhães, que vem fazendo um bom trabalho no Vila Nova e brilhou no clássico contra o Goiás.

Confira a seleção FI da 26ª rodada da Série B:

Goleiro: Vanderlei (Vasco da Gama)

Eleito o melhor jogador na vitória do Vasco da Gama por 1 a 0 para cima do Brusque, fora de casa, Vanderlei foi o principal destaque do Trem Bala. O goleiro fez inúmeras defesas que asseguraram o triunfo da equipe carioca. Ainda contou com a sorte com a atuação desastrosa do VAR.

Lateral-direito: Edilson (Avaí)

O jogador é sempre um perigo pelo lado direito e contra o difícil confronto direto diante do CRB, fora de casa, não foi diferente. Apoiou muito o ataque e iniciou a jogada que terminou com o gol da vitória do Avaí, que colou de vez no G4.

Zagueiro: Ricardo Graça (Vasco da Gama)

Ricardo teve grande atuação, principalmente quando o Vasco da Gama ficou com um jogador a menos. Fernando Diniz o colocou na lateral para compensar a expulsão de Léo Matos. O defensor foi um gigante, venceu todos e deu total tranquilidade para o time resolver no setor ofensivo.

Zagueiro: Fagner Alemão (Avaí)

A noite do zagueiro poderia ter sido muito ruim, pois logo no primeiro minuto falhou feio, em jogada que quase terminou com gol do CRB. Mas o jogador manteve a tranquilidade, fez uma boa partida e ajudou seu time a vencer por 2 a 1 ao fazer o segundo gol dos catarinenses.

Lateral-esquerdo Wilian Formiga (Vila Nova)

Fez a jogada do segundo gol, cruzando a bola na medida para o gol de Pedro Junior. Foi bem na marcação de Apodi e ainda apoiou o ataque. No primeiro tempo, até “voadora” em Apodi deu para salvar o time de levar gol. Incansável.

Vanderlei teve boa atuação na vitória do Vasco

Volante: Madison (Confiança-SE)

Quando o time estava mal na partida e todo mundo pensava que o gol da vitória não vinha, ele apareceu para salvar o time e manter o Dragão vivo na competição. No final, sacramentou: “O torcedor pode acreditar. Nosso time é aguerrido”

Volante: Luis Oyama (Botafogo)

Fez um grande jogo na vitória do Botafogo por 2 a 0 para cima do Sampaio Corrêa. Deu total segurança aos jogadores de defesa e ainda se aventurou ao ataque para fechar a vitória e dar tranquilidade ao clube alvinegro até o apito final.

Meia: Felipe Gedoz (Remo)

Experiente, Gedoz foi o principal jogador do Remo na vitória sobre o Náutico, por 1 a 0, em Belém (PA). Todas as principais jogadas do Leão saíram dos seus pés, inclusive a cobrança de escanteio que encontrou Jefferson, que cabeceou forte e estufou as redes aos 51 minutos do segundo tempo. Vitória na base da raça e para alegrar a torcida presente nas arquibancadas do Baenão.

Atacante: Marcelinho (Londrina)

O atacante foi ‘o cara’ da vitória do Londrina em cima do Vitória, pelo placar de 1 a 0, em um duelo direto contra o rebaixamento da Série B. Afinal, foi dos pés dele que logo no primeiro minuto de jogo, saiu o único gol do duelo. Ele recebeu um toque açucarado na entrada da área e mandou um chute no cantinho, indefensável.

Atacante: João Veras (Ponte Preta)

Foi escolhido para substituir Rodrigão – cortado de última hora após apresentar sintomas gripais – e soube aproveitar a oportunidade. Incomodou muito os zagueiros do Brasil de Pelotas, teve um gol anulado e acabou sendo recompensado aos 43 minutos, quando marcou um bonito gol após cruzamento de Rafael Santos.

Atacante: Iury Castilho (CSA)

Vive grande momento com a camisa do CSA. Neste domingo, fez mais um grande jogo na vitória do CSA por 2 a 1 para cima do Cruzeiro, em plena Arena Independência. Tem sido peça fundamental nessa sequência positiva do Azulão dentro da Série B do Campeonato Brasileiro.

Técnico Higo Magalhães (Vila Nova)

Seu time foi mais eficiente e organizado do que o Goiás. Colocou o time para decidir o clássico desde o início e suas modificações também fizeram a diferença no jogo. Taticamente perfeito na sexta-feira, o Vila Nova respira na luta contra o rebaixamento.

Higo Migalhães foi escolhido como técnico da rodada