Seleção FI da Série C tem dupla do líder e os destaques da 17ª rodada – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – A penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro acabou com o Paysandu-PA na liderança do Grupo A, seguido por Tombense-MG, Manaus-AM e Botafogo-PB. No Grupo B, o Novorizontino-SP está na frente com sobra. Ituano-SP, Ypiranga-RS e Criciúma-SC fecham o G-4.

A seleção FI foi escalado com os melhores da rodada, com destaque para o Paysandu, com duas indicações.

O treinador escolhido foi Roberto Fonseca, que vem realizando um grande trabalho no Paysandu, líder do Grupo A e classificado para a próxima fase da competição.

Roberto Fonseca é o treinador da rodada

Confira a seleção FI da Série C da 17ª rodada:

Goleiro: Pegorari (Ituano)

Foi o destaque do empate sem gols entra Ypiranga e Ituano, na manhã deste domingo. O goleiro fez excelentes defesas, que garantiram um ponto ao clube de Itu. Como todo bom goleiro, também depende da sorte. A trave o salvou em arremate de Quirino.

Lateral-direito: Leandro Silva (Paysandu)

Sim. Leandro Silva deixou o placar em 2 a 1 a favor do Altos ao marcar contra, ainda no primeiro tempo. O lateral, porém, não se abalou e foi fundamental para o triunfo do Paysandu. Leandro Silva fez o terceiro e definitivo gol, além de defender com segurança, na reta final.

Zagueiro: Rodrigo (Criciúma)

O Criciúma venceu o Mirassol por 3 a 0, mas quem brilhou foi o zagueiro Rodrigo, que fez uma partida beirando à perfeição. O jogador esteve totalmente seguro e ganhou as principais divididas com os atacantes do Leão. Tem ainda mostrado muita qualidade na saída de bola e vem aparecendo bem dentro da área adversária.

Zagueiro Luís Fernando (Manaus)

Se no ataque faltou o gol para vencer o jogo contra o Ferroviário, na parte defensiva não faltou nada. Luís Fernando se mostrou seguro e ainda salvou o time em algumas oportunidades. Foi muito bem.

Lateral-Esquerdo: Gabriel Araújo (Botafogo-PB)

O Botafogo bateu o Jacuipense por 1 a 0 e o lateral-esquerdo, de fato, não participou no gol de Welton. Gabriel Araújo, porém, foi uma das principais armas do Belo no confronto em grandes lançamentos e avanços pelo lado. Se os homens da frente caprichassem, talvez ele sairia de campo com uma assistência.

Volante: Netinho (Altos)

O Altos não conquistou os três pontos, mas criou as principais oportunidades e, na maioria delas, Netinho participou. O volante foi muito bem para servir os companheiros, inclusive do adversário (Leandro Silva) e esquentar a mão do goleiro Victor Souza

Volante: Bruno Barra (Volta Redonda)

Importante na defesa e ainda apareceu no ataque, criando algumas chances. Protegeu bem a defesa do Voltaço. Foi essencial no empate por 1 a 1 diante do Floresta, fora de casa.

Meia: Daniel Costa (Manaus)

Se não teve a atuação dos sonhos, ele foi decisivo em campo. Do seus pés saíram o gol do Manaus em cobrança de falta, a bola desviou em Richardson e o árbitro marcou gol contra. A bola parada será uma boa arma do Manaus que pode buscar a vaga na próxima rodada e Daniel Costa será importante nisso.

Daniel Costa está na Seleção da rodada

Atacante: Bruno Mota (São José)

Foi o principal jogador do São José na vitória por 1 a 0 diante do Oeste, resultado que assegurou a permanência do Zequinha na Série C e rebaixou o Paraná. O jogador criou as principais oportunidades e ainda marcou o único gol do duelo.

Atacante: Diego Tavares (Figueirense)

Quando o Botafogo entrava no jogo e levava perigo à meta do Figueirense, Diego Tavares apareceu para tranquilizar. Foi assim no primeiro e no segundo tempo. O atacante do Figueirense fez dois gols em momentos cruciais e saiu de campo como o principal jogador.

Atacante Berguinho (Ferroviário)

O Ferrão não jogou nada no primeiro tempo e estava atrás no placar. Só uma jogada individual salvaria o time da péssima atuação e ela veio dos pés de Berguinho. Ele fez grande jogada pela esquerda passou por Dudu Mandai e cruzou na medida para Gabriel Silva empatar. Com isso, o time foi com o empate para o intervalo e no segundo tempo, com outra postura, teve chance da vitória.

Treinador: Roberto Fonseca (Paysandu)

O Paysandu acabara de sofrer uma vergonhosa goleada por 5 a 1, tinha a vaga no G4 ameaçada e enfrentaria um adversário empolgado, fora de casa: o Altos, no Albertão. A situação ficou ainda pior durante o jogo. O Papão abriu o placar, tomou a virada, porém, buscou o triunfo por 3 a 2 para garantir a classificação à próxima fase. Se não tem trabalho de Roberto Fonseca aí…