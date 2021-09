Sem acordo, Vitória comunica saída de goleiro após a Série B – Futebol Interior

Salvador, BA, 09 (AFI) – Os dias de Ronaldo como jogador do Vitória estão contados. Sem chegar a um acordo para a renovação do contrato, o goleiro vai deixar o clube após a Série B do Campeonato Brasileiro.

“É uma questão que desde a minha chegada tentou renovação até último instante. Nesse momento, as tratativas foram encerradas. Ele tem contrato e tem que cumprir seu contrato”, disse o diretor de futebol Alex Brasil.

Ronaldo tem contrato com o Leão até o fim de dezembro e pediu um aumento salarial que foi considerado alto pelos dirigentes rubronegros. O clube vive um momento delicado financeiramente.

NO RIVAL?

Nos últimos dias, surgiram boatos de que Ronaldo teria acertado um pré-contrato com o rival Bahia. Alex Brasil desconversou sobre o assunto.

“Quem pode responder são os representantes do atleta. Vitória fez todo esforço para permanência do atleta. Porém, são coisas do mercado”, comentou o dirigente.

Revelado na base do próprio Vitória, Ronaldo tem 25 anos e está afastado dos gramados desde o final de julho depois de sofrer uma lesão na coxa. São quase 100 partidas com a camisa rubronegra.