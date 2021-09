Sem Ciel e Pimentinha, Sampaio Corrêa viaja com dúvidas para encarar o Confiança – Futebol Interior

São Luís, MA, 16 (AFI) – Sem vencer há duas rodadas e precisando da reabilitação para não perder o G4 de vista, o Sampaio Corrêa volta a campo nesta sexta-feira (17) para encarar o Confiança, fora de casa, às 20h30, no Estádio Batistão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o duelo, Felipe Surian será obrigado a fazer mudanças no time titular.

Isso porque, o atacante Pimentinha está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na rodada passada no empate sem gols contra o Operário-PR. Com isso, Betinho que se recuperou de um entorse deve voltar ao time titular e consequentemente, a equipe voltará a atuar na formação 4-3-3.

Já no ataque há uma dúvida. Com Ciel de fora por conta de dores musculares, Jackson vem sendo questionado pelos torcedores nas últimas rodadas e pode perder a vaga para Diego Cardoso. O recém contratado meia Léo Artur corre por fora, caso o comandante opte por manter a equipe no 4-4-2. De qualquer forma, o atacante não se mostrou preocupado com a possível saída do time titular.

“Tenho trabalhado forte todos os dias para ter minha oportunidade e corresponder a confiança do treinador. Infelizmente o Ciel não estará novamente e, se o professor optar por mim novamente, estou pronto para fazer uma grande partida e ajudar o Sampaio”, disse Jackson.

Até por conta disso, o Sampaio Corrêa deve ir a campo nesta sexta-feira (17) com a seguinte formação: Luiz Daniel; Watson, Joécio, Éder Lima e Matheus Mascarenhas; Betinho, Ferreira e Eloir; Jean Silva, Nádson e Jackson (Diego Cardoso). Atualmente, o time maranhense é sétimo colocado com 35 pontos.