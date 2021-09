Sem dar maiores motivos, Manaus anuncia saída de vice-artilheiro da equipe – Futebol Interior

Manaus, AM, 09 (AFI) – Na liderança do Grupo A e com o pensamento na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus está passando por uma pequena reformulação em seu elenco. Depois de contratar novos reforços, a diretoria do Gavião do Norte anunciou a saída do atacante João Diogo, que vinha sendo o vice-artilheiro da equipe na competição, com três gols marcados.

“Manaus FC comunica saída de João Diogo. O atleta não segue no plantel do Gavião Real para a sequência da Série C. O Manaus agradece por toda a dedicação e serviços prestados por parte do atleta, reiterando que deseja muito sucesso no decorrer de sua carreira”, postou a equipe manauara nas redes sociais.

As duas partes preferiam não dar detalhes do motivo da saída repentina. A despedida de João Diogo do Manaus aconteceu no último sábado (04) na vitória para o Jacuipense, fora de casa. Aos 22 anos, o jovem atleta tem passagem por Cruzeiro, Figueirense, CRB, Remo e URT. Além de ter dito uma experiência no futebol da Ucrânia.

Faltando três rodadas para o fim da fase classificatória da Série C, o Manaus está na liderança do Grupo A, com 24 pontos, dois a mais que o quinto colocado Botafogo-PB, justamente o adversário da próxima rodada.