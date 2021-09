Sem dinheiro para contratar, Chapecoense inscreve destaques da base no Brasileirão – Futebol Interior

Chapecó, SC, 23 (AFI) – Com o iminente rebaixamento para a Série B e passando por dificuldades financeiras, a Chapecoense apostou na solução caseira e inscreveu destaques da base para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Nove jogadores que estão se destacando no Sub-20 foram inscritos e ficam à disposição do técnico Pintado: o goleiro Sivaldo, os zagueiros João Victor Cesco, Yago Santos e Vitor Becker, os laterais Vasconcelos e Ryan, e os atacantes Rodrigo Silva, Buzatto e Marquinhos.

“Feliz demais com o momento que estou vivendo na Chapecoense, principalmente ao saber que fui inscrito para o Brasileirão e poder ajudar o elenco principal, sem dúvidas é a realização de um sonho”, comentou Marquinho, autor de oito gols no Brasileiro Sub-20.

Assim, os últimos reforços anunciados pela Chapecoense foram o volante Renê Júnior e o atacante Henrique Almeida, que ainda não estão à disposição de Pintado devido ao longo período de inatividade.

Faltando 17 partidas, a situação da Chapecoense é bastante delicada. Com apenas dez pontos, o time amarga a lanterna do Brasileirão. A próxima partida será no sábado, contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza-CE, pela 22ª rodada.