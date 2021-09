Sem espaço no Coritiba, lateral-direito está próximo de acerto com o Ceará – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – Emprestado pelo Juventude ao Coritiba até o fim deste ano, o lateral-direito, Igor está próximo de acerto com o Ceará. O jogador estava sem espaço no Coxa, e sua última partida como titular foi no dia 8 de agosto, na vitória de 4 a 0 contra o Brusque.

TRAJETÓRIA

Com apenas 23 anos, o jogador ainda teve passagens pela base do Corinthians e Náutico, antes de chegar ao Juventude. No clube de Caxias do Sul, o jogador foi importante na campanha do acesso para Série A em 2020. Disputando 33 jogos e marcando três gols. Já no Coxa, ele disputou 16 partidas como titular, mas perdeu espaço para o jovem Natanael na metade do ano. De 22 de junho para cá, ele disputou 14 partidas, mas só uma delas como titular, contra o Brusque.

