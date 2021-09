Sem espaço, zagueiro do Internacional irá retornar a clube alemão após o Brasileirão – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 8 (AFI) – Sem espaço na equipe de Diego Aguirre, Lucas Ribeiro, jovem de apenas 22 anos, deixará o Internacional. O zagueiro está emprestado pelo Hoffenhein e deve retornar ao clube alemão no final do Campeonato Brasileiro.

Se quiser ficar com o jogador, o Inter pode exercer a opção de compra ou negociar outro empréstimo, o que não vai acontecer.

NÃO SE ADAPTOU

Após a afirmação de Bruno Méndez ao lado de Victor Cuesta, dono da posição, Lucas Ribeiro quase não teve mais oportunidades. Além disso, a diretoria contratou Gabriel Mercado e Kaique Rocha.

MUITA CONCORRÊNCIA

No mesmo setor, Diego Aguirre também conta com Zé Gabriel e Rodrigo Moledo, que se recupera de cirurgia no joelho direito.

TRAJETÓRIA NO CLUBE

O zagueiro chegou ao clube em agosto de 2020 e demonstrou dificuldades em ter uma boa sequência. Também não foi bem com Eduardo Coudet.