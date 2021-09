Sem estrear, lateral rescinde contrato com Paysandu – Futebol Interior

Belém, PA, 08 (AFI) – O Paysandu informou que, a partir desta quarta-feira, o atleta Jefferson não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O contrato do lateral-esquerdo foi rescindido em comum acordo entre as partes, após uma solicitação que partiu do próprio jogador e foi acatada pelo clube.

Jefferson tem 33 anos e não chegou sequer fazer a estreia com a camisa do Paysandu, motivo que o levou a pedir dispensa do clube para buscar outras oportunidades.

Além do Paysandu, o lateral passou pelo futebol português e suíço, tendo feito boa parte da carreira no Sporting. Jogou ainda por Santa Cruz, Náutico, Fluminense, Grêmio Barueri, Palmeiras e São Caetano.

SÉRIE C

O Paysandu é o vice-líder do Grupo A da Série C, com os mesmos 24 pontos do Manaus, primeiro colocado. O próximo desafio é diante do Ferroviário, na segunda-feira, às 15h, no Cidade Vozão.