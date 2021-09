Sem fazer shows na pandemia, Zeca Pagodinho vende casa e cavalos que criava em sítio

Zeca Pagodinho vendeu uma das casas que tinha em Xerém e alguns cavalos que criava em seu sítio, na mesma região da Baixada Fluminense, cenário das famosas rodas de samba do cantor. Como aconteceu com a maioria dos artistas da música, Zeca ficou sem poder fazer shows durante a pandemia e decidiu cortar alguns gastos. O sambista tem um show agendado só para o fim do ano, quando se apresenta numa casa de espetáculos de São Paulo em dezembro.