Sem fugir da dieta: veja receita de yakisoba low carb

Sabia que você pode se deliciar com a culinária japonesa sem sair da dieta? Uma dica é preparar um delicioso yakisoba low carb. Confira abaixo o modo de preparo, indicado pelas nutricionistas Patricia David Haiat e Tamara Castro ao Portal Minha Vida.



Ingredientes:

1 pacote de macarrão konjac (ou espaguete de pupunha)

200 gramas de cogumelos (portobello ou shitake)

1 cenoura pequena

½ acelga

1/2 maço de brócolis

1/2 maço de couve-flor

Shoyo de coco

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto



Modo de preparo:

Lave bem o konjac e deixe de molho em água com vinagre. Enquanto isso, prepare os demais ingredientes. Em uma panela, refogue os vegetais e os cogumelos com o shoyo de coco e os temperos a gosto até ficarem al dente. Escorra o konjac, lave em água filtrada e acrescente à mistura de vegetais. Deixe refogar por alguns minutos para pegar bem o gosto do tempero. Acerte o sal, caso veja necessidade.