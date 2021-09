Sem mais nada em jogo, duelo dos rebaixados do Grupo B na última rodada muda de horário – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 21 (AFI) – A 18ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C será disputada de forma completa na tarde deste sábado (25) com praticamente todos os jogos marcados para às 17h, menos um. Exatamente o confronto dos rebaixados do Grupo B entre Paraná e Oeste.

Sem muita coisa em jogo, já que nenhum dos dois times tem chances de mudar de posição na tabela e com os rebaixamentos para a Série D de 2022 já decretados, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou na tarde desta terça-feira (21) que o duelo passou das 17h para às 15h.

“A Diretoria de Competições divulgou, nesta segunda-feira (20), uma alteração na tabela do Brasileiro Série C. Na última rodada da fase de grupos, o Paraná/PR enfrenta o Oeste/SP em novo horário. Agora, a bola rola, às 15h, no sábado (25), no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR). Motivo: Ajuste na grade de programação da emissora”, comunicou a entidade.

Com 13 pontos ganhos em 17 jogos, o Paraná teve seu rebaixamento decretado após a derrota para o Novorizontino, no último sábado, por 1 a 0. Já o Oeste está rebaixado há algum tempo. Ao todo, venceu apenas uma partida empatou quatro e perdeu doze, somando apenas sete pontos.