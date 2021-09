Sem registro profissional, Rafa Kalimann pode ser vetada de nova série da Globo

Após Juliette ter seu DRT de atriz negado, Rafa Kalimann está na berlinda e pode ser vetada de nova série da Globo. A ex-BBB que está cotada para “Rensga Hits!”, nova trama da Globoplay, corre o risco de deixar o elenco por não possuir o registro obrigatório que regulariza a profissão de atrizes e atores.

Para a coluna de Fábia Oliveira, do O Dia, o presidente do sindicato, Hugo Gross, revelou que a influencer ainda não solicitou o pedido da licença.

“Até o momento a Rafa Kalimann não solicitou nenhum pedido de registro e tampouco pedido de autorização especial para que ela possa participar de algum produto de qualquer emissora de televisão. Em conjunto com o SATED São Paulo, nós do SATED Rio vamos fazer uma reunião com os sindicatos de todo o Brasil para que isso não aconteça e que a lei seja cumprida”, explicou.

O profissional ainda falou sobre a importância de possuir o DRT. “Não é porque a pessoa tem um rostinho bonito e não tem um registro que ela vai exercer a função. Não é porque a pessoa tem muitos seguidores nas redes sociais que ela já é atriz ou ator. Para a carreira, você tem que estudar e se dedicar nas fases necessárias. Aí, sim, você estará apto a tirar o seu registro”, disse.